藉詞提供按摩服務性侵14歲男網友　患性病男補習教師認罪候判

▲ 男教師今（8日）於高院承認與16歲以下男子作出同性肛交及發佈兒童色情物品等3罪。（資料圖片）

患有性病的男私人補習教師前年於網上結識14歲男生後，藉詞免費為學生提供按摩服務而相約男生上門，期間在男生不同意的情況下兩度強行與其進行肛交，其後更將過程中偷拍的相片上載網上，男生隨後被朋友通知才知悉事件。男教師今（8日）於高院承認與16歲以下男子作出同性肛交及發佈兒童色情物品等3罪，還押候判。

涉案被告張柏麟（33歲），被控於2018年7月29日及8月27日，於屯門恒威工業中心1個單位內，與16歲以下男子進行肛交，及於2018年7月29日至10月3日期間，發佈10張涉及16歲以下兒童的色情照片。被告今承認2項與16歲以下男子作出同性肛交罪及1項發佈兒童色情物品罪。

案情指，被告於2018年7月底透過Instagram帳戶「M2M Massage」結識當時僅14歲的男事主，被告主動提議向仍是學生的事主提供免費按摩服務，事主於是於7月29日首次前往被告寓所，期間被告在事主表明不同意的情況下，與其進行肛交。

兩人事後仍保持聯絡，其後事主再要求被告為他按摩，但表明今次不想進行肛交。兩人於8月27日再次見面，被告再次不理事主意願，與其進行肛交。在兩次見面期間，被告均偷偷拍下事主私處等的照片，而在兩次肛交時，被告均沒有使用安全套。

其後事主獲朋友告知，指在網上看到事主的裸照等，事主隨即要求被告刪除照片。同年9月，事主的父親檢查事主手機時，發現他與被告的對話，遂揭發事件，被告其後被捕。

控方於庭上透露，被告於2017年初被確診對HIV病毒呈陽性反應，一直需定時覆診，情況受控，被告亦知道HIV病毒可透過肛交傳染。據事主早前的醫療報告，他並未受感染。法官指被告除患有愛滋病外，亦感染梅毒，擔心事主有否接受相關檢查，辯方指據知事主未有感染任何性病。

法官決定先為被告索取心理報告，及為事主索取最新的創傷報告，將判刑押後至5月29日，期間被告需還押。

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記者：楊詠渝