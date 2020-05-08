乘往港珠澳大橋巴士起爭執　新巴兼職車長毆傷城巴車長囚21天

▲ 涉案休班車長被控1項襲擊致造成身體傷害罪。（資料圖片）

50歲休班新巴兼職車長去年乘坐前往港珠澳大橋的城巴巴士途中，因為路線問題與該巴士車長有爭執，激動下襲擊車長面部，令巴士失控撞壆，涉案休班車長被控1項襲擊致造成身體傷害罪，今（8日）於西九龍裁判法院被判監禁21天。裁判官判刑時指，被告身為車長，熟知行車期間不應與車長對話，更遑論爭執或襲擊車長，行為可謂知法犯法。

被告鄧少鋒（50歲），據悉是新巴兼職車長，早前承認1項襲擊致造成身體傷害罪。

代表律師指被告雖然承認案情，但對當中細節有爭議，被告指他當時並無揮拳襲擊，伸手只為扯下車長的口罩，希望看清車長樣貌，將來作出投訴，但被告知道即使自己只是扯口罩，仍是犯錯。

代表律師求情指，被告遭車長辱罵其家人，被告前一天得知兒子患癌，心情低落，案發時受到刺激，於非常憤怒下才犯案，行為魯莽。被告親友、前同事及新巴同事所寫的求情信，內容指他平日工作表現積極、為人友善、樂於助人，希望法庭輕判。

裁判官翻看案發片段後指，認為被告指他扯口罩的行為不合理，但即使被告真的只是扯口罩，仍是非常魯莽的行為，被告對車長展現敵意，導致車長害怕受到武力威嚇，最終巴士失控撞壆，雖然車上沒有其他乘客，仍可能危及其他道路使用者安全。

裁判官又指，接納被告因為兒子患病而一反常態，但被告自己亦為車長，熟知行車期間不應與車長對話，更遑論爭執、扯口罩或襲擊車長，斥其行為可謂知法犯法，判囚21天。

控方案情指，2019年5月24日清晨，被告乘搭城巴A21號線巴士前往港珠澳大橋，期間因路線問題，與正駕駛巴士的城巴車長發生爭執，以拳頭毆打車長左臉，以及捉著車長的手臂，巴士失控撞上路壆，2人均有受傷。

事後車長左臉有瘀傷、前臂受傷等，部分是因被告施襲而造成。被告右手及膝頭受傷，巴士閉路電視片段顯示，車長沒有還手，被告的傷勢是巴士撞壆時造成的。

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記者：林欣樂