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【親子好去處】母親節親親大自然　上水假日農場兒童遊樂場盡情放電

親子 17:34 2020/05/08

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

上水的假日農場為一家大細提供一個親親大自然的放電好地方。

新冠肺炎疫情稍稍放緩，在家悶透的小朋友是時候出動了。位於上水的假日農場是一個提倡自然教育及綠色文化的有機農場，場內除了有多個品種的動物外，還有適合小朋友的遊樂場，放電之選有阿拉飛氈、釣魚樂、滑波池、激波船、腳踏水車、親子樂飛馳等遊樂設施。

農莊內有一個空曠的草地，小朋友可以盡情奔跑。（假日農莊Facebook）

農莊內種植了多款水果，還在樹上的提子又圓又大顆。（假日農莊Facebook）

當中農場內的藍色大水桶變身小船，小朋友坐在水桶上，從九曲十三彎的滑梯衝下，十分刺激；而麻包袋則變成飛天毯，帶領小朋友飛越樹叢；魚網化身為太空飛索，小朋友能夠體驗高速滑落的快感。

藍色水桶化身小船。（假日農莊Facebook）

麻包袋變成飛毯，讓小朋友感受從高處衝下的刺激感。（假日農莊Facebook）

另外，農場內還有山羊、小白兔、家豬及小黃牛等動物，讓小朋友親親大自然。

農場內有多個不同品種的動物，讓小朋友親親大自然。（假日農莊Facebook）


地址：新界上水大隴坑村62C
交通：港鐵上水站再搭的士入。自駕遊人士可從上水高爾夫球上轉入大隴坑村進入。
電話：2668 4055 / 2670 2345
開放時間：6:30am-8:30pm
收費：農場有日營（$120），公眾需預約參加，不限人數，且必須登記做會員。另有黃昏燒烤營（$160），但必須團體預約，成團人數30人。
網址：假日農場

趁著母親節，一家大細可到親子農莊親親大自然，TOPick為你介紹3個親子農莊，讓你享受親子時光。【下一頁

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責任編輯：梁節儀

育兒心得 家庭關係 親子活動 限聚令 母親節 上水 大自然 農場 遊樂場 好去處

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