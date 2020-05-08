【食用安全】攝取過量雌激素可致不育患癌　一文睇清8款不含雌激素雞翼

▲ 本地生物科技公司「水中銀」曾檢測市面13款雞翼，發現有8款不含雌激素。

雞翼存在激素與否，向來深受市民關注。過量攝入雌激素可致癌，更可引發性早熟問題，因此有些家長不惜成本，也會買一些比街市更貴、標榜「無激素」的雞翼。本地生物科技公司「水中銀」曾檢測市面13款雞翼，發現8款不含雌激素，當中有部分更是在超市或街市買入，價格相對便宜。

TOPick在2018年委托了水中銀進行檢測。記者在市面隨機搜羅了13款雞翼，這些雞翼分別選購自本港各大不同超市、凍肉鋪或屋邨街市等。經水中銀化驗後，發現共有8款通過測試，不含雌激素，購買地點分別來自AEON、惠康、百佳、大昌以及啟田街市。

檢測顯示，3款標榜不含雌激素的雞翼「Coleman」、「S PURE」以及「Sadia」，的確是不含雌激素，然而平均售價比較貴。與另一款不含雌激素的美國「佳之選」雞翼相比，價格貴近2倍。

至於所有8款不含雌激素的雞翼中，又以百佳自家品牌「佳之選」的美國雞翼最為便宜。

過量攝入雌激素可致癌性早熟

水中銀首席技術官兼歐盟及英國註冊毒理學家陳雪平博士表示，攝入過多雌激素，會擾亂人體內分泌系統，破壞內分泌平衡，繼而引發一系列問題。

根據世界衛生組織和聯合國環境保護署，攝入過量雌激素或會引起多種癌症、不孕不育、性早熟、肥胖及2型糖尿病等代謝疾病。

以下是8款不含激素干擾內分泌的雞翼：

購買地點 品牌 產地 Aeon Coleman 美國 S PURE 泰國 惠康 特惠牌 巴西 百佳 百鮮佳 巴西 佳之選 美國 大昌 大昌牌 巴西 Sadia 巴西 藍田啟田街市 泰國

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責任編輯：羅嘉欣