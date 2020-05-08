【基層悲歌】孤兒遇車禍失右臂失業患癌昏迷三年　淪露宿者領免費飯盒盼自力更生

▲ 孤兒遇車禍失右臂失工作，患癌昏迷三年淪露宿者，排隊領免費飯盒盼日後自力更生。

本港社企「銀杏館」定期舉行免費派飯，不少長者前去拎取免費飯盒，但在一眾長者中，近日出現了一名年輕人的身影，他自幼無依無靠地長大，先後遇車禍及罹癌，導致失去工作、無家可歸，慘淪為露宿者，遭遇令人心酸。

無親無故 自力更生

銀杏館在Facebook專頁發文分享，一個領取免費平安飯盒的年輕新個案，指化名為強仔的青年，本身是一名孤兒，在保良局長大，他長大後離院，靠自力更生獲得第一份工作。

當時好開心，覺得能夠自己靠自已生活好好...

遇車禍罹癌 慘成露宿者

原以為開展美好生活，一場嚴重車禍令他失去右臂，面臨失業。其後更患上腦癌，在醫院昏迷足足三年，經治療後終於康復出院，但因無家可歸淪為露宿者，三餐溫飽都成問題。

無奈之下，他惟有到銀杏館領取飯盒。銀杏館職員憶述，強仔外表一臉溫純，他領取飯卡後更說道：

我有錢開飯之後，到時我俾翻張飯卡你地，盒飯可以留俾啲有需要嘅人...

臨離開時，他更回頭向工作人員拋下一句「祝福你！」銀杏館於帖文中表示，給予他一個化名「強仔」，是希望他能自強不息，堅強生活下去。

當明白幸福並非必然的時候，只要彼此多點祝福多點愛，望的是心想事必成！祝福強仔。

帖文引起網民關注，不少網民同情強仔的遭遇，並送上祝福，「再艱難的日子始終會過，希望在明天，加油」、「希望他能早日過好的生活」、「你是所有人的榜樣」。

銀杏館派飯社工不時遇到基層小故事，都會在專頁上與大眾分享，希望大家多關心基層及長者。更多報道請看：

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責任編輯：李迦善