【明星穿搭】由可愛教主變時尚達人　楊丞琳曬LV+CELINE+CHANEL名牌手袋

▲ 楊丞琳由負債到滿屋名牌手袋，全靠努力打拼而回。

台灣女星楊丞琳去年與拍拖4年的內地歌手李榮浩結婚，婚後至今非常幸福。由於楊丞琳與李榮浩在台灣及內地的知名度極高，吸金力強勁，二人更被喻為圈中「最強吸水力」的夫妻檔之一。

工作多，收入自然增多，楊丞琳除買磚頭保值外，對個人時尚的要求也愈來愈高，由初入行的「可愛教主」搖身一變做時尚達人，不時在社交平台分享穿搭照，手袋更幾乎天天不同。

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▲ 楊丞琳是台灣知名歌手及演員。（Instagram圖片）

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近年楊丞琳的衣著款式都漸趨成熟，而手袋更是個個名牌，包括Louis Vuitton、CHANEL、CELINE、LOEWE、Balenciaga及Bottega Veneta等，另亦有一些較小眾的品牌，款式可謂數之不盡。

在眾多品牌中，楊丞琳擁有不少Louis Vuitton的手袋，不論背包、斜揹及手拿的款式都印有LV著名的Monogram老花標誌，方便配搭不同衣著。

1. Louis Vuitton Duffle Bag Monogram Brown，19500元

▲ Louis Vuitton Duffle Bag Monogram Brown。（Instagram圖片）

2. Louis Vuitton BOÎTE CHAPEAU SOUPLE PM，15200元

▲ Louis Vuitton BOÎTE CHAPEAU SOUPLE PM。（Instagram圖片）

3. Louis Vuitton Palm Springs Mini Monogram，16800元

▲ Louis Vuitton Palm Springs Mini Monogram。（Instagram圖片）

4. Louis Vuitton Multi Pochette Accessoires Monogram，15200元

▲ Louis Vuitton Multi Pochette Accessoires Monogram。（Instagram圖片）

此外，CELINE與Chanel都是楊丞琳的摯愛之一，更擁有至少10個不同款式的Chanel手袋。

5. CELINE Vertical Cabas Celine in Canvas with Celine print and calfskin，14000元

▲ CELINE Vertical Cabas Celine in Canvas with Celine print and calfskin。（Instagram圖片）

6. CELINE Triomphe Bag，28500元（中size）

▲ CELINE Triomphe Bag。（Instagram圖片）

7. CHANEL Classic Flap

▲ CHANEL Classic Flap。（Instagram圖片）

8. CHANEL Red Caviar Leather Vanity Case

▲ CHANEL Red Caviar Leather Vanity Case。（Instagram圖片）

另外，楊丞琳亦有Balenciaga及Bottega Veneta等的手袋。

9. Balenciaga Shopping Tote XXS，12800元

▲ Balenciaga Shopping Tote XXS。（Instagram圖片）

10. Bottega Veneta Mini Classic，15900元

▲ Bottega Veneta Mini Classic。（Instagram圖片）

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（以上價格只供參考，實際價錢根據市場而定。）

為父還債900萬

現年35歲的楊丞琳今年出道19年，2000年以組合4 in Love打入樂壇，後於2002年解散。2005年，她以專輯《曖昧》和偶像劇《惡魔在身邊》逐漸走紅，後拍攝多部人氣高企的劇集，如《海派甜心》及《醉後決定愛上你》等，又推出不少著作歌《帶我走》及《雨愛》等，慢慢奠定台灣天后的地位。

年僅16歲出道，楊丞琳去年在媒體訪問中剖白，爸媽在她14歲時離婚，當時爸爸生意失敗，欠下高達台幣900萬（240萬港幣）債務，而媽媽是爸爸借款的擔保人所以需承擔還款責任。

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▲ 楊丞琳與媽媽關係要好。（Instagram圖片）

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楊丞琳與媽媽及姊姊居住，所以為了還債要出道掙錢幫補家計，父女更為此翻臉收場，直至爸爸離世關係才釋懷。

初入行時，楊丞琳未紅，演戲一集只有5至6千元台幣作酬勞，但至少有了穩定收入讓她逐步還債。不過，她也因此變得非常知慳識儉，當時不會有買名牌的習慣，有錢便會先還債，及放在工作上「投資」妝髮及置裝用途。

先後3次置業

至2005年，楊丞琳憑歌曲《曖昧》爆紅，工作收入增多，讓她能在2年期間還清所有債務。她又在台灣木柵景美一帶，以不到1,000萬台幣，購入屋齡10年以上的3房2廳居所。

2年後，她在同一個社區，以樓換樓方式買入總價3,050萬台幣的居所。5年後，她再在台北市信義路，以2,000萬台幣，買入中古華廈出租，晉升做包租婆，令未來即使有天不想工作，也可穩定收入供生活。

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