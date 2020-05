【明星穿搭】由可愛教主變時尚達人　楊丞琳曬LV+CELINE+CHANEL名牌手袋

▲ 楊丞琳由負債到滿屋名牌手袋,全靠努力打拼而回。

台灣女星楊丞琳去年與拍拖4年的內地歌手李榮浩結婚,婚後至今非常幸福。由於楊丞琳與李榮浩在台灣及內地的知名度極高,吸金力強勁,二人更被喻為圈中「最強吸水力」的夫妻檔之一。

工作多,收入自然增多,楊丞琳除買磚頭保值外,對個人時尚的要求也愈來愈高,由初入行的「可愛教主」搖身一變做時尚達人,不時在社交平台分享穿搭照,手袋更幾乎天天不同。

▲ 楊丞琳是台灣知名歌手及演員。(Instagram圖片)

近年楊丞琳的衣著款式都漸趨成熟,而手袋更是個個名牌,包括Louis Vuitton、CHANEL、CELINE、LOEWE、Balenciaga及Bottega Veneta等,另亦有一些較小眾的品牌,款式可謂數之不盡。

在眾多品牌中,楊丞琳擁有不少Louis Vuitton的手袋,不論背包、斜揹及手拿的款式都印有LV著名的Monogram老花標誌,方便配搭不同衣著。

1. Louis Vuitton Duffle Bag Monogram Brown,19500元

▲ Louis Vuitton Duffle Bag Monogram Brown。(Instagram圖片)

2. Louis Vuitton BOÎTE CHAPEAU SOUPLE PM,15200元

▲ Louis Vuitton BOÎTE CHAPEAU SOUPLE PM。(Instagram圖片)

3. Louis Vuitton Palm Springs Mini Monogram,16800元

▲ Louis Vuitton Palm Springs Mini Monogram。(Instagram圖片)

4. Louis Vuitton Multi Pochette Accessoires Monogram,15200元

▲ Louis Vuitton Multi Pochette Accessoires Monogram。(Instagram圖片)

此外,CELINE與Chanel都是楊丞琳的摯愛之一,更擁有至少10個不同款式的Chanel手袋。

5. CELINE Vertical Cabas Celine in Canvas with Celine print and calfskin,14000元

▲ CELINE Vertical Cabas Celine in Canvas with Celine print and calfskin。(Instagram圖片)

6. CELINE Triomphe Bag,28500元(中size)

▲ CELINE Triomphe Bag。(Instagram圖片)

7. CHANEL Classic Flap

▲ CHANEL Classic Flap。(Instagram圖片)

8. CHANEL Red Caviar Leather Vanity Case

▲ CHANEL Red Caviar Leather Vanity Case。(Instagram圖片)

另外,楊丞琳亦有Balenciaga及Bottega Veneta等的手袋。

9. Balenciaga Shopping Tote XXS,12800元

▲ Balenciaga Shopping Tote XXS。(Instagram圖片)

10. Bottega Veneta Mini Classic,15900元

▲ Bottega Veneta Mini Classic。(Instagram圖片)

(以上價格只供參考,實際價錢根據市場而定。)

為父還債900萬

現年35歲的楊丞琳今年出道19年,2000年以組合4 in Love打入樂壇,後於2002年解散。2005年,她以專輯《曖昧》和偶像劇《惡魔在身邊》逐漸走紅,後拍攝多部人氣高企的劇集,如《海派甜心》及《醉後決定愛上你》等,又推出不少著作歌《帶我走》及《雨愛》等,慢慢奠定台灣天后的地位。

年僅16歲出道,楊丞琳去年在媒體訪問中剖白,爸媽在她14歲時離婚,當時爸爸生意失敗,欠下高達台幣900萬(240萬港幣)債務,而媽媽是爸爸借款的擔保人所以需承擔還款責任。

▲ 楊丞琳與媽媽關係要好。(Instagram圖片)

楊丞琳與媽媽及姊姊居住,所以為了還債要出道掙錢幫補家計,父女更為此翻臉收場,直至爸爸離世關係才釋懷。

初入行時,楊丞琳未紅,演戲一集只有5至6千元台幣作酬勞,但至少有了穩定收入讓她逐步還債。不過,她也因此變得非常知慳識儉,當時不會有買名牌的習慣,有錢便會先還債,及放在工作上「投資」妝髮及置裝用途。

先後3次置業

至2005年,楊丞琳憑歌曲《曖昧》爆紅,工作收入增多,讓她能在2年期間還清所有債務。她又在台灣木柵景美一帶,以不到1,000萬台幣,購入屋齡10年以上的3房2廳居所。

2年後,她在同一個社區,以樓換樓方式買入總價3,050萬台幣的居所。5年後,她再在台北市信義路,以2,000萬台幣,買入中古華廈出租,晉升做包租婆,令未來即使有天不想工作,也可穩定收入供生活。

