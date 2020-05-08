【明星穿搭】由可愛教主變時尚達人 楊丞琳曬LV+CELINE+CHANEL名牌手袋
台灣女星楊丞琳去年與拍拖4年的內地歌手李榮浩結婚，婚後至今非常幸福。由於楊丞琳與李榮浩在台灣及內地的知名度極高，吸金力強勁，二人更被喻為圈中「最強吸水力」的夫妻檔之一。
工作多，收入自然增多，楊丞琳除買磚頭保值外，對個人時尚的要求也愈來愈高，由初入行的「可愛教主」搖身一變做時尚達人，不時在社交平台分享穿搭照，手袋更幾乎天天不同。
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近年楊丞琳的衣著款式都漸趨成熟，而手袋更是個個名牌，包括Louis Vuitton、CHANEL、CELINE、LOEWE、Balenciaga及Bottega Veneta等，另亦有一些較小眾的品牌，款式可謂數之不盡。
在眾多品牌中，楊丞琳擁有不少Louis Vuitton的手袋，不論背包、斜揹及手拿的款式都印有LV著名的Monogram老花標誌，方便配搭不同衣著。
1. Louis Vuitton Duffle Bag Monogram Brown，19500元
2. Louis Vuitton BOÎTE CHAPEAU SOUPLE PM，15200元
3. Louis Vuitton Palm Springs Mini Monogram，16800元
4. Louis Vuitton Multi Pochette Accessoires Monogram，15200元
此外，CELINE與Chanel都是楊丞琳的摯愛之一，更擁有至少10個不同款式的Chanel手袋。
5. CELINE Vertical Cabas Celine in Canvas with Celine print and calfskin，14000元
6. CELINE Triomphe Bag，28500元（中size）
7. CHANEL Classic Flap
8. CHANEL Red Caviar Leather Vanity Case
另外，楊丞琳亦有Balenciaga及Bottega Veneta等的手袋。
9. Balenciaga Shopping Tote XXS，12800元
10. Bottega Veneta Mini Classic，15900元
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（以上價格只供參考，實際價錢根據市場而定。）
為父還債900萬
現年35歲的楊丞琳今年出道19年，2000年以組合4 in Love打入樂壇，後於2002年解散。2005年，她以專輯《曖昧》和偶像劇《惡魔在身邊》逐漸走紅，後拍攝多部人氣高企的劇集，如《海派甜心》及《醉後決定愛上你》等，又推出不少著作歌《帶我走》及《雨愛》等，慢慢奠定台灣天后的地位。
年僅16歲出道，楊丞琳去年在媒體訪問中剖白，爸媽在她14歲時離婚，當時爸爸生意失敗，欠下高達台幣900萬（240萬港幣）債務，而媽媽是爸爸借款的擔保人所以需承擔還款責任。
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楊丞琳與媽媽及姊姊居住，所以為了還債要出道掙錢幫補家計，父女更為此翻臉收場，直至爸爸離世關係才釋懷。
初入行時，楊丞琳未紅，演戲一集只有5至6千元台幣作酬勞，但至少有了穩定收入讓她逐步還債。不過，她也因此變得非常知慳識儉，當時不會有買名牌的習慣，有錢便會先還債，及放在工作上「投資」妝髮及置裝用途。
先後3次置業
至2005年，楊丞琳憑歌曲《曖昧》爆紅，工作收入增多，讓她能在2年期間還清所有債務。她又在台灣木柵景美一帶，以不到1,000萬台幣，購入屋齡10年以上的3房2廳居所。
2年後，她在同一個社區，以樓換樓方式買入總價3,050萬台幣的居所。5年後，她再在台北市信義路，以2,000萬台幣，買入中古華廈出租，晉升做包租婆，令未來即使有天不想工作，也可穩定收入供生活。
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撰文 : TOPick 柴犬出動