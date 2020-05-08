【銅芯抗疫口罩】可重用口罩為日內瓦得獎口罩改良版　加入少量銅以增強洗水功效

▲ 葛儀文（左）表示，新設計的口罩是是日內瓦得獎口罩的改良版。（陳國峰攝）

政府向全港市民派發可重用的「銅芯抗疫口罩」，聲稱口罩的專利設計2017年由香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）開發，但該款口罩採用的「以銅防菌」技術，並非獲得專利及獎項的「弱磁場防污染」技術。

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HKRITA行政總裁葛儀文表示，新設計的口罩是是日內瓦得獎口罩的改良版，結構上都是同樣採用6層多功能防菌的設計，所以兩者屬於同一產源，但新回罩的重洗效果更佳，由可重洗20次大增至60次。

香港紡織及成衣研發中心總監（業務拓展）陳慧欣指，日內瓦得獎口罩不只是專利而得獎，而是整個口罩設計，當中專利的防菌功能的定義比較闊，讓商品化時可達到不同效果。她又指，今次新口罩採用銅芯抗菌，但為了增強洗水功效，於是在表面和濾芯加入銅，可抑制細菌。

創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻表示，明白市民對口罩有疑問，包括生產過程、委託、得獎等，現時口罩項目還有10多萬個小童口罩未完成, 預計5月尾會完成，6月內會派畢。局方亦已要求研發中心整理帳目，預計8月可公開。之後口罩濾芯亦會公開招標。

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記者：陳子謙