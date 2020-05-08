【港產口罩供應】Oxyair Mask 5月11日登記預售口罩　20萬個名額先登記後抽籤【附連結】

▲ Oxyair Mask 5月11日登記預售口罩，20萬個名額先登記後抽籤。

新冠肺炎疫情影響全球，本港口罩一度供應緊張。本港分別達到歐洲與美國的二級口罩標準的口罩生產商Oxyair Mask HK，將於下周一（11日）進行登記預售口罩，20萬個名額先登記後抽籤購買。

Oxyair Mask HK在其facebook專頁發帖，稱5月11日會進行先登記後抽籤的購買活動，登記網址如下：

https://oxyair.noq.com.hk/pending

登記活動時間 :

5月11日中午12時正至5月12日中午12時正

登記抽籤名額：20萬個（額滿即止）

購買名額：2萬個

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登記方式:

登記人士在限時內，只需輸入個人電郵及電話號碼作登記資料，每個電郵及/或電話只能登記一次，重複無效。

口罩符合ASTM Level 2 PFE, BFE, VFE全齊

據Oxyair Mask HK於4月8日在facebook宣布，他們已經成為了首家達到達到美國ASTM Level 2及歐洲標準EN14683 Type II標準的本地口罩生產商，兩項標準均表示其所生產的口罩PFE過濾率至少達到98%，以及液體/合成血液阻擋能力(mmHg)達到120的要求。其後再宣布VFE測試結果為多於99%，口罩正式通過 VFE 同Level2 測試。

Oxyair Mask HK早在3月22日在facebook解釋，當時因為報告未到手，但根據原材料供應商提交的報告，他們的BFE及PFE目標是98%或以上，即是美國ASTM Level 2 或者 歐盟EN 14683 Type II 的等級。

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成人口罩每盒50個售價125元

成人口罩5月1日起優惠期過後每盒50個，售價125元。至於兒童口罩，每盒兒童口罩均設獨立包裝每盒30個，￼首批優惠價60元，6月1日優惠期過後每盒售價75元。

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責任編輯：羅嘉欣