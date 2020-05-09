【一門三護士】兩名女兒都是抗疫護士　護士媽媽母親節心願：希望與女兒們好好吃一頓飯

▲ 王秀麗指至今仍對兩名女兒同為護士感到意外，同時亦十分自豪，因認為護士行業能幫助社會上有需要的人。（陳靜儀攝）

明天（11）就是母親節，媽媽是不少女兒的榜樣，好似去年剛從護理系畢業的小惠，甫為公立醫院職場新鮮人便迎戰來勢洶洶的新冠肺炎，成為首批加入Dirty Team照顧確診者的護士，最難忘首次為確診病人抽取樣本，幸獲同為資深護士的媽媽王秀麗支持，惟王秀麗剖白時卻透露內心其實矛盾交織，「站在媽媽角度，其實很想叫她不要上班，但站在護士角度，若人人都不做，病人誰來理？」

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港怡醫院心臟導管治療中心資深登記護士王秀麗入行35年，其長女小琪及幼女小惠副學士時分別修讀商科及文科，沒料到後來發現所修科目並不適合自己，輾轉回到媽媽專業範疇，擔任公立醫院內科病房註冊護士，成了「一門三護士」。小惠透露不多不少是受到媽媽影響：

自小媽媽分享很多當護士的趣事，如遇到甚麼特別的病、或哪位難處理的病人家屬，令我對護士行業產生了興趣。

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2003年仍在在公立醫院任職登記護士，走過沙士的陰霾，最令王秀麗始料不及的是，兩名女兒竟選擇與自己一樣的工作，而幼女更被選中為該院第一批dirty team護士，處於新冠肺炎風暴下的中心，

當年氣氛好恐怖，有同事離世，亦有同事不敢回家。

小惠1月25日起便走進隔離病房，她指最難忘為照顧該院首位確診病人，如抽取病人樣本化驗，「初初很害怕，沒有經驗，見到很多人確診好像很嚴重，慶幸有護士媽媽安慰。」口裡支持幼女的王秀麗，坦言其實一直暗自擔憂：「站在媽媽角度，其實很想叫她不要上班，但站在護士角度，若人人都不做，病人誰來理？」最後惟有不斷提點女兒做好防疫措施，但每當有人確診，王秀麗又不其然暗想：「關不關我兩名女兒事呢？」

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一門三護士的家庭，輪班制下共聚難，女兒加入dirty team後，除了經常在醫院留宿，假日也要留家隔離，一家人已3個多月沒有外出，不過，彼此身同感受，一路上能互相扶持，小惠自言，護士媽媽及姊姊一直以「過來人」的經驗陪伴她度過「最難捱」的時候，如剛入職首3個月。

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小惠回想：「第一日正式上班，已要獨力照顧10多名病人，更要清楚每位病人的資料，不再是有導師指導着的實習生，壓力很大，慶幸媽媽及姐姐都遇過類似問題。」王秀麗亦指至今仍對兩名女兒同為護士感到意外，同時亦十分自豪，因認為護士行業能幫助社會上有需要的人。

周日（10日）為母親節，王秀麗表示三母女均要上班，但她認為日日都是母親節，只望疫情過後，能放下心頭大石，和女兒「吃一頓好」。

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記者：鄧凱文