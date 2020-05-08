【母親節】53歲黃澤鋒一家三口首個母親節　太太高齡產女強忍關節痛全心照顧

▲ 同為53歲的黃澤鋒和陳麗麗去年高齡誕下女兒，今年一家三口歡度首個母親節。

藝人黃澤鋒於去年夏天，與太太陳麗麗以52歲高齡誕下女兒，引來外界嘲諷「養兒防老」，兩人在網民一片爭議聲中，榮升新手父母。女兒黃熙恩轉眼間已10個月大，一家三口首次歡度母親節，陳麗麗感言，女兒成長太快，每天都帶給她新鮮感，即使因疫情困在家中，仍很享受湊女樂。

女兒黃熙恩乳名「小黃妃」，是黃澤鋒和陳麗麗心目中的小王妃。之前他們所受的閒言閒語，自小王妃出世後便一掃而空，大家盛讚小黃妃眼仔碌碌好可愛，並祝福他們一家三口幸福快樂。

▲ 陳麗麗笑女兒性格固執似爸爸。（受訪者提供相片）

麗麗笑言，大部分人認為女兒較似爸爸，包括樣子和固執、愛挑戰難度的性格，「一個輕巧波波和實心波波放在她面前，她會選擇後者，成功拿取到就會好開心，她確有爭雄之心。」

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女兒開金口第一句叫「爹爹」

女兒有遺傳爸爸的運動員性格，身為「魔鬼教練」的澤鋒曾揚言，會用鬥志去教好女兒，不會縱容她嬌生慣養。澤鋒講得出做得到，這10個月來讓女兒在跌跌碰碰中成長，一跌倒就站起來，絕不會哭。

▲ 小黃妃哭了，難道俾爸爸鬧？（受訪者提供相片）

自小黃妃去年7月出世以來，接連受社運及疫情影響下，身為專業游泳教練的澤鋒工作大減，卻換來難得的親子時光。最近女兒首開金口叫「爹爹」，令澤鋒感動不已，麗麗對此全無呷醋。

我之前好擔心澤鋒太忙於工作，在女兒眼中會成為陌生人，但疫情令他因禍得福，現在女兒好黐爸爸。

▲ 黃澤鋒和陳麗麗剛於5月8日慶祝女兒10個月大。（受訪者提供相片）

BB每天都帶給父母新鮮感

雖然疫情令一家三口終日困在家中，沒有請外傭的他們，湊女親力親為享受箇中樂趣。看著女兒由一張白紙到每日學習新事物，令麗麗每天都有新鮮感，即使女兒第一次大嗌，她也感到無比歡樂。

BB在家中都有好多東西學習，不一定要外出。何況BB兩歲前對所見所聞的記憶不深，不會記得自己1歲前無出街，哈哈！

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▲ 小黃妃眼仔碌碌，表情多多。（受訪者提供相片）

高齡誕女流失鈣質強忍關節痛

麗麗感慨孩子成長太快，轉眼就由一個「粉糰」變到識行識走，過多十年八載，就開始想獨立。故麗麗特別珍惜現在，縱使自己因高齡誕女流失大量鈣質，至今仍忍受關節痛，她仍享受女兒「黐身黐勢」的每一刻，「她連我去廁所都跟著來，我不知何時才有時間做自己工作，希望可以盡快恢復運動鍛鍊，改善關節痛。」

▲ 陳麗麗因高齡產女流失大量鈣質，至今仍忍受關節痛，希望能盡快恢復運動鍛鍊。（受訪者提供相片）

「隱世大廚」炮製母親節大餐

澤鋒和麗麗老來得女，深信平淡是福、健康就好。今年首個母親節，一家三口會選擇留在家中，由澤鋒負責炮製大餐，一起切蛋糕。麗麗介紹家中這位「隱世大廚」時笑言，澤鋒其實是一名烹飪高手，任何菜式都難不到他。

你講得出他都煮得到，所以我們愛吃住家飯，又不用出街迫。

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▲ 黃澤鋒和陳麗麗沒有請工人，湊女親力親為。（受訪者提供相片）

隨著新冠肺炎疫情緩和，一家大細都群起出街抖氣，令澤鋒一家不敢落街食飯，連相熟餐廳老闆也勸他們留在家中，始終小黃妃年幼，他們擔心仍在「隱形患者」出沒。家住海灘附近的他們，見到人山人海的景象，也不敢帶女兒去玩水。

生於「六七暴動」的澤鋒和麗麗，早已經歷過亂世中生活，麗麗回想童年時深感父母的艱辛，現在到他們為人父母，生活質素已大大提高，不會奢求甚麼。他們只昐香港人盡快挺過疫情，努力守著幸福。

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記者︰林綺玲