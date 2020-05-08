【我們永不言棄】韓庚演拳手3個月操出零脂肪身型　導演周顯揚借拳擊講父女情

▲ 《我們永不言棄》導演周顯揚跟韓庚以拳擊片言志。（攝影：湯炳強）

前韓團Super Junior成員韓庚，近日在周顯揚執導新戲《我們永不言棄》扮演拳手，具舞蹈根底的韓庚，雖非首次演有動作成份電影，但為配合劇情，亦進行了兩個月地獄式特訓，呈現如真正拳手一樣的鋼條身型。

《我們永不言棄》在拳拳到肉的場面下，同時滿載勵志和溫情，也是導演送給女兒的心聲。

曾執導《大追捕》、《殺人犯》的周顯揚，坦言在15年前已有了《我們永不言棄》的故事構思，隨著時間把劇本逐步成形。

▲ 韓庚戲中演曾經歷人生起跌的拳手。

周顯揚稱：「我以前很喜歡一部西片《克藍瑪對克藍瑪》，很感人的一齣戲，當時已寫了一個關於親情、運動、意志力的劇本，多年來隨著自己人生經歷，女兒也已經5歲，不斷在原稿中加入新的想法，直至遇到合適的演員和機遇，才終於可把夢想拍成。」

周顯揚跟韓庚3年前因工作認識，覺得對方很適合演故事裡的拳王。「韓庚是一個很堅毅的人，我認識的他，是一個不輕易放棄的人，跟戲中的角色很適合，且他有舞蹈根底，演來事半功倍。我覺得拳擊就像人生縮影，要做到真正的拳手，就要有百分百的準備，才可以落場。」

▲ 韓庚憶述為訓練操肌的經過。（攝影：湯炳強）

【真拳實打】為演拳王戒吃米飯3個月 韓庚親身上陣拳拳到肉

韓庚在戲中演一個曾經風光一時的拳手，飽歷起跌，終以36歲高齡重返拳壇爭奪金腰帶，也決心與患病女兒一起接受挑戰。

韓庚指3年前看了劇本，便很喜歡，希望接受挑戰，接受了3個月的拳手訓練，並要進行操肌特訓。

他憶述 ：「為要有拳手的體型，首先要進行增磅，由本來的72公斤增到75公斤，然後再進行脫水鍛練，然後要在飲食上再配合，包括戒油、鹽、及碳水化合物，最後回復到69公斤，因為沒有脂肪，才能看到身體上的肌肉。」

韓庚指更痛苦還在後頭，因導演希望拍出拳賽的實感，故邀來真正的拳擊手做戲中比賽對手，拍攝時更要「打真軍」，不能借位或用鏡頭遷就。

▲ 為呈垷實感，韓庚須跟真正的拳手對打。

他道：「我是初初學拳，就要跟真正拳手對打，中拳是無可避免，初拍攝時很難受，慢慢跟導演再去找一個磨合，怎樣可以跟對手配合，漸漸才拍出感覺，其實訓練拳擊，首先就是要習慣被中拳啊。」

周顯揚稱：「因我不想呈現拳賽真實的一面，故捨棄了傳統較零碎及用剪接配合的效果，要真的有打和被打的感覺，所以要找一位肯這樣搏命的演員也不容易。」他為了讓韓庚更有士氣，還陪他一起剪了平頭裝，以示彼此的決心。

▲ 韓庚被戲中父女戲所打動。（攝影：湯炳強）

說到電影的主題，韓庚說最難忘還是跟戲中女兒的父女情。「因為我沒有為人父的經驗，初初怕掌握不了，但慢慢跟小演員培養了真感情，拍到後來，我們哭的場面，都全是真眼淚，自己也不敢看play back，怕太傷感了。」

周顯揚坦言《我們永不放棄》是他給女兒的情書：「戲名用『我們』，因為這故事可以代表你我他和很多人的經歷，人生只要不放棄，總可以可行到下一步，無論遇到甚麼困境，找到一個互相鼓勵的人，最重要是不要放棄，這是永恆的真理。」

記者：Alex