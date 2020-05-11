【疫巿奇招】婚紗店攻10XL禮服滿足豐滿新娘　店主：曾有客試到啱身嫁衣母女開心到喊

▲ 有婚紗店在疫巿下生意影響微，只因特別照顧不同身裁的新娘子，由極細碼到10XL齊備；同時店主更以真人開Live試身示範禮服，讓客人看真款式。

一場肺炎疫情，加上由此引伸出來的限聚令，令不少早已計劃好的婚禮都要改變形式甚至押後舉行，一切跟婚禮有關的行業都大受影響。不過Fiona所開設的婚紗店HW Bridal，在疫情下所受的影響尚算輕微，除了因為店內的婚紗只賣不租之外，原來是跟婚紗的尺碼有關，大家就看看她的婚紗有何特別。

▲ Fiona請了專人為全店以及所有婚紗噴了一個全效的Germagic消毒塗層，令客人購物更安心。（湯炳強攝）

每一個女生都憧憬穿上最美麗的婚紗做個漂亮新娘，跟心愛的人舉行一個完美的婚禮，Fiona亦因為這個原因，於8年前開設了一家婚紗店HW Bridal。Fiona生長於一個製衣業世家，小時候在裙堆中走來走去，玩倦了就躺在裁床上午睡，長大後算是繼承了父母的衣缽，所開設的婚紗店除了有外國品牌之外，亦有自家的設計。

HW Bridal跟一般的婚紗店最為不同是，婚紗只賣不租，而且全店婚紗只設3個價錢，讓新人有所預算。Fiona解釋︰

隨著客人越來越多海外婚禮，加上現在在海外的婚紗攝影比較多，所以新人都傾向買一件屬於自己的婚紗多於租。

▲ Fiona手中這件婚紗屬8加大的尺碼，足足是她的身型的多倍。（湯炳強攝）

因此她表示，這幾年婚紗店的生意都是逐年穩步上揚，即使面對疫情的影響，生意也算可以。她說︰

疫情原因客人會減少外出，預約數量亦少了，這段時間的生意說不上是最差，但肯定是最辛苦，因為疫情原因我們不能太多人流聚集，所以我們要確保每一個預約的時間要分隔開，變相我們拉長了工作時間，這段時間是多年來最辛苦。

Fiona更訴說曾經遇過一位「有嚴重選擇困難症」的新娘子，結果跟對方搏鬥至深夜一時多，算是她入行以來一個最為慘痛的經歷。

▲ 這裏跟一般的婚紗店最為不同是，婚紗全部只賣不租。（湯炳強攝）

店內的婚紗除了只賣不租，亦有一個特點，就是尺碼多得嚇你一跳，由極細、偏細碼、雙加細碼至10XL都有。

對於一些特別碼的新娘來說，要在外租婚紗是特別困難，試過有一次有位媽媽帶著女兒來買婚紗，因為坊間的店沒有一件現貨可以讓她真正穿上身，感受穿嫁衣的感覺，由無到試穿出來那一刻，兩母女一同感動到抹眼淚。

Fiona補充，那位新娘子超過200磅，要穿7加大的婚紗，她表示這除了是一盤生意之外，更感受到能幫助客人實現夢想，是很有意義的事，看見客人由心而發的笑容，自己都開心︰

我們的宗旨是，無論任何尺碼的新娘都值得漂亮。

疫情底下，雖然婚紗店的生意算是過得去，但Fiona表示在各方面都要加大力度去做。例如除了一般的消毒措施，她亦請了專人為全店以及所有婚紗噴了一個全效的Germagic消毒塗層，確保可殺滅細菌甚至新型冠狀病毒。

▲ 疫情下婚紗店作出了特別安排，就是同一時段就只容許一位新娘試身。（湯炳強攝）

疫情下開live作真人試衫吸客

在人群管制方面，店舖由過往可能在同一時段有幾位新娘一同試衫，現同一時段就只容許一位新娘試身，令客人安心。Fiona更推出減價優惠，婚紗晚裝低至3折，最平1,620元有交易，加1元更可多換購一件，希望吸引到更多人注意。

Fiona更親身上陣，大膽做了一樣從未試過的事，就是開live作真人示範，她笑說︰

我自己每星期都會開live，最高峰試過自己一個人一晚在兩小時內換了23件衫，展示給客人看加一元多一件可以有甚麼貨。

記者︰陳日言