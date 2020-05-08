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【郭富城演唱會】城城網上慈善演唱會明天舉行　Aaron呼籲留家欣賞勿往演出場地

娛樂 18:08 2020/05/08

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

郭富城全球網上直播「郭富城鼓舞•動起來網上慈善演唱會」將於明天（5月9日）舉行。

郭富城日前宣布將於明天（5月9日）下午5時舉行全球網上直播「郭富城鼓舞•動起來網上慈善演唱會」，並接受各界捐款，為專業舞蹈員及電影幕後基層工作者籌募抗疫經費。是次全數善款將不扣除任何開支，透過「郭富城國際關愛慈善基金」分配予各個合資格的專業舞蹈員及電影業界基層工作者。

日前歌神許冠傑更公開表示很開心城城接力為香港打氣，並在疫情下為舞蹈員及電影界基層紓困。許冠傑稱屆時會留在家中，欣賞城城的精彩演出，並預祝城城網上演唱會成功。

【郭富城演唱會】5.9網上音樂會歌單流出　城城率80舞蹈員齊跳《對你愛不完》【附直播連結】


 
是次網上慈善演唱會更得到海外媒體支持，連同官方平台在內，合共49個平台將會一同直播或轉播，TOPick facebook亦為直播是次演出的平台之一。因為考慮到全球各地時差，網上慈善演唱會的片段將於香港播放時間5月9日下午五時起24小時後才在各大平台自動下架。
 
為配合政府禁止群眾聚集的規例，舉辦這次網上慈善演唱會的場地，海港城將實施嚴格的出入管制，活動場地只許工作人員進出，嚴禁任何公眾人士進場。大會呼籲市民於各大媒體、網上以及流動平台欣賞表演。

撰文 : TOPick柴犬出動

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