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【港產口罩實測】屈臣氏港產口罩開箱　TOPick實測試戴口罩貼面防水不透光

健康 18:17 2020/05/08

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

屈臣氏近日宣布設立自家口罩生産線，並預計5月中旬發售首批口罩。到底口罩質素如何，是否達到防疫標準？TOPick記者為大家開箱實測。

香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）曾在facebook教大家分辨口罩質素優劣的貼士，首先要留意包裝上的生產資料是否齊備，另外最重要是測試過濾層的質素（口罩中層）。

產品包裝資料

  • 過濾標準：BFE&PFE≥99%、經SGS測試
  • 製造廠商名稱：屈臣氏實業（長江和記實業成員）
  • 產地：香港
  • 數量：每盒30個獨立包裝
  • 呎寸：175x95mm
  • 售價：79.9元；易賞錢會員可享獨家優惠價69.9元 

口罩為獨立包裝、三層設計。內層柔軟親膚，鐵線亦穩固貼鼻。

口罩為三層設計。(TOPick記者攝)

外層亦能排水，水滴下去會形成水珠。

水滴在面層形成水珠。(TOPick記者攝)

剪開口罩，中間不織布過濾層在燈光下不透光。不過，過濾層部份位置在燈光下出現小孔。

燈光下不透光。(TOPick記者攝)

過濾層出現小孔。(TOPick記者攝)

K Kwong曾指，若口罩出現1至4個小孔，屬於次貨。

屈臣氏自3月決定籌備口罩生產，並設立UV滅菌自動生產車符合ISO 14644-1標準的無塵車間，有6條自動生產線。口罩經SGS測試符合BFE、PFE細菌及顆粒過濾率≥99%，並已通過SGS F2100 Level 2 （二級防護標準）測試。

化學博士K Kwong教分口罩真假：【口罩質素】標示BFE+PFE+VFE>95% 未必等於品質好　化學博士K Kwong教分口罩真假

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記者：楊宛茜

環境衞生 健康問題 口罩 病菌及病毒 傳染病 屈臣氏 開箱

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