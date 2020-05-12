【新冠肺炎】無症狀新冠肺炎患者現嚴重心肌炎　麻省總醫院：新冠肺炎或致心肌炎

▲ 麻省總醫院：新冠肺炎或致心肌炎。

雖然暫時仍未有足夠理據證明心肌炎屬新冠肺炎（COVID-19）的病徵，然而，心肌炎與過往的冠狀病毒有所聯繫。

何謂心肌炎？

心肌炎是一種心臟的炎症，會影響心臟循環系統（electrical system），減低其泵血的能力，導致心律不整。

根據一些病例報告，新冠肺炎的患者可能會同時出現心肌炎。美國麻省總醫院Corrigan Minehan心臟中心深切治療部主任David M. Dudzinski博士指出，雖然目前的證據有限，但臨床醫生應保持警剔，留意病人的心臟健康。

過往冠狀病毒與心肌炎的關係

在2003年多倫多爆發嚴重SARS期間，當局解剖了20個死者的心臟，當中7個也有心肌損傷的跡象，並發現有與SARS病毒相配的浸潤巨噬細胞和信使核糖核酸（mRNA）。其後，當局發表了一份關於MERS-CoV與急性心肌炎的病例報告。這些數據反映出過往的冠狀病毒能感染心臟組織，但卻缺乏有力的證據證明是這些病毒引起心肌炎。

診斷心肌炎是否新冠肺炎的病徵尤其重要，因為需要使用適當的藥物或治療調節免疫系統的運作，而這些治療並不適用於其他類型的急性心臟衰竭。

無症狀患者新冠肺炎患者出現心肌炎

直至今日，有3份病例報告指出新型冠狀病毒與心肌炎有關。波士頓的麻省總醫院及其他同類型醫院也發現一些嚴重心肌炎病例，包括出現嚴重呼吸障礙，以及在至少一名沒有呼吸系統症狀的患者身上出現。

以下2宗較大型的新冠肺炎病例中，左心室收縮功能障礙及心血管功能不良的發生率較高：

西雅圖的一所療養院有報告指，深切治療部中的21名病人，有7位被診斷患上心肌炎。心肌炎患者的心室功能會降低，或出現心因性休克、中心靜脈血含氧量飽和度低、或心肌生化標記提高。不過，這個群組的患者平均年齡已達70歲，亦患上不同嚴重程度的疾病和病症，四成患者患有心臟問題或慢性腎病，另外有三分一患者患有慢性肺病或糖尿病。

另有武漢進行的研究指出，在68宗新冠肺炎死亡案例中，有5名患者（7%）患有心肌損傷，並因循環衰竭而死亡，另外有22名患者（33%）死於循環系統和呼吸系統衰竭。不過，這些患者的心電圖、心臟影像圖或組織病理中，並沒有任何發現，而他們的心臟功能障礙仍然未明。

醫護人員需提高警覺

總括而言，由於新冠肺炎仍未被解構清楚，所以暫時仍未能證實病毒能引起心肌炎，包括直接的病毒感染或炎症反應，如激活巨噬細胞。新冠肺炎的重症患者亦有機會因為其他原因而導致心臟衰竭，如低氧血症或肺栓塞引致肺源性心臟病、心包填塞、壓力性心肌症、敗血病誘發的心肌病等等，一切仍有待證實。

故此，醫護人員須對新冠肺炎患者的診斷症狀保持警覺，並調整合適的管理及治療策略。

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文章標題經TOPick編輯修改，原題為「新型冠狀病毒（COVID-19）有可能導致心肌炎」

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責任編輯：楊宛茜