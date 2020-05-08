【銅芯抗疫口罩】CuMask 無公開招標　創科局：做法是逼得不已且得到政府批准

▲ 創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻（左）表示，CuMask 無公開招標的做法是逼得不已。（陳國峰攝）

政府可重用口罩CuMask的生產過程及專利等問題，近日引起爭議，當中因沒有公開招標及一度隱瞞生產商，被質疑有利益輸送。創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻表示，因為疫情原因，多個地方無法供應相關物資，因而沒有公開招標，並稱其做法是逼不得己。

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被問到CuMask沒有公開招標，而是直接委任香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）統籌生產口罩，蔡淑嫻指出，以往進行不同計劃時都會公開招標，但由於疫情緊張，今次的做法是特殊情況。她表示曾打算以採購方式購買坊間的重用口罩，又要求不同地方的駐外辦事處聯絡當地供應商等，但因為各地有出口或只剩下少數口罩數量，而無法提供所需口罩。

她又指，政府一直有支持HKRITA，並知道它們有口罩研發及改良口罩，因而有自行生產的念頭。她強調整個過程是得到政府採購的程序，而且得到政府內部批准，因此讓中心作統籌生產口罩項目。她更稱，過程中一直有留意其他地方的口罩供應，直至今年3月仍未能成功採購口罩，因此決定自己生產。

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蔡淑嫻更稱沒有公開招標的做法是逼不得己，而且得到政府內部批准：

我諗嗰陣時真係要時光倒流，去返2月、3月的疫情係唔容許我哋咁做。我哋做其他嘢都會跟返足公開招標，但我地嗰陣時真係做唔到，無地方可以供應嘢比我哋，好多地方有出口限制，所以逼不得己而咁樣去做，我哋係得到政府批准我哋咁做的。

蔡淑嫻又承認，自己的敏感度不夠高，若果及早公布廠家資料，以及重用口罩改良了的技術，就不會引起混亂或大眾的疑惑。

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記者：郭詩詩