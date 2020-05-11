【愛的遺憾】前社工患胰臟癌奇蹟延命10年　不怕死神只遺憾難與太太白頭到老

▲ 梁貴明患末期胰臟癌，放棄化療後奇蹟延命10年，去年病情反覆，要割除胰臟保命。

胰臟癌被稱為「癌中之王」，患者確診往往已屬末期。前社工梁貴明（Roy）2010年確診罹患胰臟癌末期，並擴散至脊骨，曾「被判」活不過半年，惟他放棄化療，最後奇蹟地活到至今。他一度與12cm大的腫瘤共存，去年腫瘤堵塞膽管，最終要切除胰臟及附近多個器官保命，可謂失去整個消化系統。Roy今年再度入院，與死亡擦身而過，儘管身上揹著「計時炸彈」，但他坦言不畏死，只怕無法照顧太太一生一世，成為人生的遺憾。

▲ Roy認為活在當下，能給家人留下美好回憶，已無悔恨。（湛斯雅攝）（湛斯雅攝）

確診患癌放棄化療 奇蹟活了10年

10年前，Roy感到腹部疼痛，以為胃痛；持續數月後，做胃鏡檢查，證實患上末期胰臟癌，有個7.9cm的腫瘤，當年他49歲。他曾「被判」活不了半年，即使化療幫助也不大；若藥物有效，最多只能延命兩年。聞此噩耗，他覺得對不起太太，並自責：

患病後，可以照顧她多久呢？我無法給她幸福快樂，反而給她這麼多憂愁，並非稱職的丈夫。

當年完成電療後，他因受不了化療的副作用，決定終止化療，把握餘生做有意義的事。

繼續打化療針，或能稍稍延長生命，但卻一直臥病打針，打完針就返天堂，不值得。生命不在乎長短，只在乎活得有沒有意義及價值。

確診1年後，他曾接受檢查，發現腫瘤只是大了些，但體內癌細胞不再活躍，猶如「睡了」，醫生也嘖嘖稱奇。 放棄化療後，他定期往紓緩科覆診，並接受中醫治療處理副作用；其他日子則與太太探望其他癌症病人，並走訪外地講述患癌及信仰經歷，鼓勵他人。從確診至今，他又活了10年，3年前曾因膽管堵塞而入院，去年年尾病情再度反覆。

▲ 2019年接受手術後，Roy在深切治療部留醫。（相片由受訪者提供）

切除胰臟重組消化系統 每天注射胰島素

早在3年前，醫生已建議割掉胰臟，否則就揹著一個「計時炸彈」。

2019年10月，他赫然發現小便變黃，全身皮膚發黃，遂往求醫，「當時已猜想到膽管再次堵塞，以致黃疸素積聚」。正常人黃疸指數是23或以下，但Roy當時卻為400至500，嚴重超標。醫生為他在膽管位置駁喉，把膽汁排出體外，並發現其腎功能跌至20%，要做手術切除胰臟，以免拖垮身體。若不做手術，死亡率為15%。

經過2個月的檢驗，證實癌細胞沒擴散跡象後，醫生為他施手術；為去除癌細胞，胰臟、膽囊，脾臟、十二指腸以及半個胃部均被割掉。Roy曾說若要切除多個器官生存下去，「沒甚麼意思」，惟因厭倦揹著4包膽汁過活的日子，為了保命，別無他法。

手術後，消化系統被重組。本來肝臟製造膽汁後，會經膽囊儲存，再輸給胃部消化食物；如今切除膽囊，消化功能削弱，進食後容易腹瀉。現在他每天打針三次，注射胰島素，情況如嚴重的糖尿病病人，要控制飲食穩定血糖水平，不能攝取過多碳水化合物，故不宜吃太多粥粉麵飯和甜食。

Roy笑言，失去胰臟後，不能好好品嚐食物的甜酸苦辣，最愛的雪糕和蛋糕，如今只能淺嚐。他不時血糖偏低，容易感到頭暈、疲累、步履不穩，「有時候也分不清自己是血糖低抑或貧血」。

▲ 確診胰臟癌10週年紀念那天，Roy與太太拍照留念，感恩仍活著。（相片由受訪者提供）

太太辭職全時間照顧 每天探病抹身

因長時間臥床，致肌肉流失，Roy體重跌了30多磅，曾輕至不足100磅。由於不能洗澡，太太Amy每天來醫院為他抹身，並執拾床單。去年入院，太太毅然辭去半職工作，全心全意照顧丈夫。住院3個半月，Roy情緒時有情伏：「親友來探病時，在他們面前表現很開心；但他們離去後，卻感到很失落。」

惟手術後出現後遺症。出院回家後，他有天突然感到眼前一黑，隨即口吐鮮血，暈倒地上，今年2月再度入院。醫生檢查後，發現他十二指腸內的大動脈破裂，內出血導致嘔血並暈倒地上。

情況危急，需立即動手術，醫生甚至叮囑Amy做好心理準備，因不知能否止血。Roy仍記得，進入手術室前，太太不住飲泣。幸而手術成功，數星期已可出院。

我也曾擔心無法醒來。完成第二次做手術後，曾在想自己是否仍然生存。但我知道，生命不在自己手裡。

▲ Roy曾對太太說：「將來我離世，我們婚約已完，可開始另一段感情，我會祝福你。」 （湛斯雅攝）

患癌10年活得最精彩 最不捨得太太

完成了兩次手術，他形容自己跨過死蔭幽谷，雖猶如將殘的燈火，但並未熄滅。Roy感謝上帝讓他存活至今，稱只要一息尚存，仍想繼續去探望其他癌症病人，分享患病經歷，以生命影響生命。

患癌這10年，活得最精彩，已不枉此生，很感恩。但最不捨得太太，無法照顧她一生一世，有點遺憾。

出院後，Roy不用坐輪椅，可經常與太太外出散步，以讓肌肉回復結實狀態。目前，他每個月也要覆診，包括眼科和耳科；並需遵從營養師建議，控制飲食，以穩定血糖。為照顧丈夫，不喜歡下廚的Amy，現在每天買餸煮飯煲湯，親手準備一日三餐。

早在10年前，Roy已有心理準備隨時離開人世，離開太太。經歷這兩次手術，他相信日子如何，力量也必如何，總能面對。若有一天要離別，他最想對太太說：

永遠愛你，不要掛念我，將來天家再見，要活得開心。

有關Roy早前患癌的詳細經歷，請看：【不枉此生】患末期胰臟癌被判活不過半年 前社工放棄化療延命9年：太太是最好的支持者

記者：黃泳欣