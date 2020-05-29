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【烹調教煮】大廚教煮美味日式親子丼　想雞蛋嫩滑要做一個動作【有片】

休閒 13:20 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

高級日式料理餐廳FUMI的總廚許育欣師傅，這次會教大家做親子丼這款和式雞蛋料理。

雞蛋含豐富蛋白質，對大人小朋友來說也非常有益，而用雞蛋做的菜式更是花樣繁多。高級日式料理餐廳FUMI的總廚許育欣師傅，這次會教大家做親子丼這款和式雞蛋料理，好味又易做。

親子丼，即是日式滑蛋雞肉飯，大人小朋友也喜歡。（陳智良攝）

立即去片睇睇︰

材料︰

雞腿肉 1件
雞蛋 2隻
鮮冬菇（切片） 適量
金菇（切絲） 適量
洋葱（切絲） 適量
鰹魚清湯 200克
味醂 50克
東字醬油 20克
萬字醬油 30克
30克
三葉、紫菜絲 少許

炮製日式親子丼的食材主要有雞腿肉、雞蛋，簡單易做。（陳智良攝）

做法︰

1. 先將洋葱及金菇洗淨切成絲，鮮冬菇切成片

2. 將味醂、糖、東字及萬字醬油倒入鰹魚清湯內

3. 倒入小平底鍋煮滾，然後加入洋葱絲、金菇絲及鮮冬菇片再煮

4. 待再滾起後加入切成小塊的雞腿肉

5. 以大火煮至微滾，然後冚蓋轉細火煮

6. 雞肉半熟後，打開蓋將雞肉反轉再煮至熟透

雞肉半熟後，打開蓋將雞肉反轉再煮熟。（陳智良攝）

7. 打勻雞蛋，再倒入小平底鍋中，按個人喜好加入三葉及紫菜絲

打勻雞蛋後倒入小平底鍋中，冚蓋10至15秒便要上碟。（陳智良攝）

8. 冚蓋約煮10秒， 同步將白飯盛入碗中

9. 最後將配料倒在白飯上完成

貼士︰

  • 倒入蛋漿後，最重要是冚蓋10至15秒便要上碟，否則蛋會太老
  • 打蛋時將筷子打側，盡量別打斷蛋白，這樣做可讓蛋白凝固在雞肉表面，令賣相及質地更鮮嫩
  • 雞腿肉要以細火慢慢煮，肉質會更嫩滑

冚蓋煮雞蛋只可10至15秒，否則蛋會太老。（陳智良攝）

記者︰黃依情

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