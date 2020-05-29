【烹調教煮】大廚教煮美味日式親子丼　想雞蛋嫩滑要做一個動作【有片】

▲ 高級日式料理餐廳FUMI的總廚許育欣師傅，這次會教大家做親子丼這款和式雞蛋料理。

雞蛋含豐富蛋白質，對大人小朋友來說也非常有益，而用雞蛋做的菜式更是花樣繁多。高級日式料理餐廳FUMI的總廚許育欣師傅，這次會教大家做親子丼這款和式雞蛋料理，好味又易做。

▲ 親子丼，即是日式滑蛋雞肉飯，大人小朋友也喜歡。（陳智良攝）

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材料︰

雞腿肉 1件 雞蛋 2隻 鮮冬菇（切片） 適量 金菇（切絲） 適量 洋葱（切絲） 適量 鰹魚清湯 200克 味醂 50克 東字醬油 20克 萬字醬油 30克 糖 30克 三葉、紫菜絲 少許

▲ 炮製日式親子丼的食材主要有雞腿肉、雞蛋，簡單易做。（陳智良攝）

做法︰

1. 先將洋葱及金菇洗淨切成絲，鮮冬菇切成片

2. 將味醂、糖、東字及萬字醬油倒入鰹魚清湯內

3. 倒入小平底鍋煮滾，然後加入洋葱絲、金菇絲及鮮冬菇片再煮

4. 待再滾起後加入切成小塊的雞腿肉

5. 以大火煮至微滾，然後冚蓋轉細火煮

6. 雞肉半熟後，打開蓋將雞肉反轉再煮至熟透

▲ 雞肉半熟後，打開蓋將雞肉反轉再煮熟。（陳智良攝）

7. 打勻雞蛋，再倒入小平底鍋中，按個人喜好加入三葉及紫菜絲

▲ 打勻雞蛋後倒入小平底鍋中，冚蓋10至15秒便要上碟。（陳智良攝）

8. 冚蓋約煮10秒， 同步將白飯盛入碗中

9. 最後將配料倒在白飯上完成

貼士︰

倒入蛋漿後，最重要是冚蓋10至15秒便要上碟，否則蛋會太老

打蛋時將筷子打側，盡量別打斷蛋白，這樣做可讓蛋白凝固在雞肉表面，令賣相及質地更鮮嫩

雞腿肉要以細火慢慢煮，肉質會更嫩滑

▲ 冚蓋煮雞蛋只可10至15秒，否則蛋會太老。（陳智良攝）

記者︰黃依情