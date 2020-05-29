【烹調教煮】大廚教煮美味日式親子丼 想雞蛋嫩滑要做一個動作【有片】
休閒 13:20 2020/05/29
雞蛋含豐富蛋白質，對大人小朋友來說也非常有益，而用雞蛋做的菜式更是花樣繁多。高級日式料理餐廳FUMI的總廚許育欣師傅，這次會教大家做親子丼這款和式雞蛋料理，好味又易做。
立即去片睇睇︰
材料︰
|雞腿肉
|1件
|雞蛋
|2隻
|鮮冬菇（切片）
|適量
|金菇（切絲）
|適量
|洋葱（切絲）
|適量
|鰹魚清湯
|200克
|味醂
|50克
|東字醬油
|20克
|萬字醬油
|30克
|糖
|30克
|三葉、紫菜絲
|少許
做法︰
1. 先將洋葱及金菇洗淨切成絲，鮮冬菇切成片
2. 將味醂、糖、東字及萬字醬油倒入鰹魚清湯內
3. 倒入小平底鍋煮滾，然後加入洋葱絲、金菇絲及鮮冬菇片再煮
4. 待再滾起後加入切成小塊的雞腿肉
5. 以大火煮至微滾，然後冚蓋轉細火煮
6. 雞肉半熟後，打開蓋將雞肉反轉再煮至熟透
7. 打勻雞蛋，再倒入小平底鍋中，按個人喜好加入三葉及紫菜絲
8. 冚蓋約煮10秒， 同步將白飯盛入碗中
9. 最後將配料倒在白飯上完成
貼士︰
- 倒入蛋漿後，最重要是冚蓋10至15秒便要上碟，否則蛋會太老
- 打蛋時將筷子打側，盡量別打斷蛋白，這樣做可讓蛋白凝固在雞肉表面，令賣相及質地更鮮嫩
- 雞腿肉要以細火慢慢煮，肉質會更嫩滑
記者︰黃依情