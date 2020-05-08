【酒店優惠】一家四口入住本地親子酒店　$455住宿連暢玩兒童樂園$108起嘆自助餐

▲ 本地親子酒店「悦品度假酒店．屯門」推出優惠的半自助餐及住宿計劃。

本港疫情有放緩的情況，然而疫情全球大流行，相信有一段長時間不宜外遊，如果爸媽想帶小朋友鬆一鬆，可考慮入住本地親子主題酒店，4人只需$455就可入住特色家庭房，以及暢玩酒店內的兒童樂園，很抵玩！而半自助午餐、晚餐亦抵食，分別每位$108及$188起。

想趁小朋友在5月尾6月初復課前外出遊玩，一家人可考慮入住本地酒店「悦品度假酒店‧屯門」，酒店以世界各地不同元素為房間設計。酒店推出「童」樂暢玩住宿計劃，每晚$455就可入住特色主題家庭客房，2位大人及2位11歲或以下兒童，可入住吉祥物小企鵝、希臘、非洲或泰國主題房。

此外，住宿計劃包括暢玩兒童樂園60分鐘，酒店的室內兒童樂園佔地2,500平方呎，小朋友可參與職業體驗活動，穿上制服自選扮演消防員、飛機師、太空人、工程師及醫生等職業。場內遊樂場有滑梯、迷你波波池、彈跳城堡、搖搖板等設施。小朋友更可於迷你電動賽車場化身小小賽車手，駕駛多款自選兒童電動車。

▲ 特式套房的主題包括繽紛的小企鵝。（圖片提供︰悦品度假酒店．屯門）

做足防疫措施

防疫方面，在酒店、餐廳及兒童樂園入口，客人要測體溫，而兒童樂園每節遊戲時段上限為1小時，每節同時最多可容納10名客人，每節完結後會進行清潔。場內安裝空氣淨化系統，以及提供酒精搓手液等。

▲ 酒店內的室內兒童遊樂場每節只限最多10位小朋友同場，而每節後都會進行清潔。（圖片提供︰悦品度假酒店．屯門）

有關計劃住客可以7折到酒店餐廳The Platter享用「火車主題豐盛半自助餐」，半自助餐有多款冷盤、沙律及小食任食，主食可選一款，包括烤紐西蘭肉眼牛扒配紅酒汁、燒烤豬肋骨伴香辣薯角、烤芥末黑毛豬鞍配松露薯蓉、焗釀大蘑菇配野菌芝士意大利飯、及香煎海鱸魚伴香草牛油烚薯等。半自助午餐（12pm 至2:30pm）只需$108起、半自助晚餐（6pm至9pm）$188起。

悦品度假酒店．屯門

地址︰屯門建豐街4號

住宿計劃日期: 2020年5月8日至31日

查詢: 3899 9268

網頁︰按此

註︰以上價錢須另加一

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責任編輯︰顏紫燕