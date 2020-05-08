【居屋2019】疫市4名業主遭殺大訂　招國偉：撻訂潮未必出現

▲ 2019年推售的居屋項目，到底是否出現「撻訂潮」，房委會委員都未有一致看法。（林宇翔攝）

房委會去年推售的59折6個新居屋項目，根據房委會成交紀錄，4月至5月疫市下至少4個單位，遭人撻訂，包括長沙灣凱德苑及馬鞍山錦暉苑等項目。

有房委會委員認為，每期居屋均錄零聲撻訂，要觀察更長時間，才可斷定是否出現「撻訂潮」。也有政黨認為，經濟不景下憂更多業主撻訂。

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房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉認為，過去1個月錄4宗撻訂，暫時稱不上出現「撻訂潮」，也要再觀察未來的撻訂情況如何，是否頻密等因素。他強調，過去數年居屋銷售，均出現個別撻訂個案。

房委會委員、民建聯柯創盛認為，社會運動和疫情打擊下，經濟前景不明朗，中低入息家庭最受影響，憂慮居屋隨時出現撻訂潮。他認為居屋雖獲政府擔保，但倘銀行發現申請人入息不穩定，或未必批出貸款，也令申請人或被迫撻訂。

柯創盛稱，由於經濟環境突變，居屋中籤者撻訂可能也是迫於無奈，不過撻訂後或被「殺訂」，亦有可能喪失房屋福利的資格，後果比私樓撻訂更嚴重。他希望當局清楚向「準買家」解釋，並在需要時作出協助，如延長交易日期，讓申請人有較長時間承造按揭。

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這期居屋有6個屋苑，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，共推售至少4904伙單位，售價由155.5萬至529萬元不等。

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記者：吳卓峰