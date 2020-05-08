涉公職人員行為失當及妨礙司法公正　9警員已被停職

▲ 警方今日（8日）再拘捕9名警員，分別涉「公職人員行為失當」以及「妨礙司法公正」。（資料圖片）

警方於2月24日在深水埗通州街公園進行反罪惡行動，其間有公園露宿者表示，遭警員以木棍等破壞其家當，警方於3月4日證實，當日有警務人員涉嫌毀壞現場物件，該名更被即時停職。警方今日（8日）再拘捕9名警員，分別涉「公職人員行為失當」以及「妨礙司法公正」。

深水埗露宿者稱遭警員清場破壞財物 警方證實一名涉事警員正停職

警方指，經深入調查後，涉及2月24日在深水埗通州街公園進行的反罪惡行動，再有2名男警務人員及1名女警務人員涉嫌「公職人員行為失當」被捕。當中1男1女警務人員，亦涉嫌在2月4日在通州街公園進行的反罪惡行動中，涉嫌「妨礙司法公正」及「公職人員行為失當」被捕。

另外，5名男警務人員及1名女警務人員亦涉嫌在當日行動中，涉嫌「妨礙司法公正」及「公職人員行為失當」被捕；其中1名男警務人員已於3月5日涉嫌「刑事毀壞」被捕。

以上案件均交由商業罪案調查科人員跟進，該9名被捕的警務人員已經或將會被停職。警方重申，絕不容許警務人員有任何違法違紀行為，會公平公正、嚴肅依法跟進案件。

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責任編輯：郭詩詩