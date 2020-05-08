涉旺角藏摺刀6月開審　運輸工被還押5個月獲保釋

▲ 案件今於九龍城裁判法院再提訊。（資料圖片）

去年12月有人在旺角聚集及堵路，18歲運輸工於彌敦道被截查時，被搜出身上藏有摺刀等物品，早前否認在公眾地方管有攻擊性武器及管有適合作非法用途的工具罪，案件本於今年1月底開審，惟受疫情影響延後，被告一直還押候審，本周三（6日）曾申請保釋覆核被拒。案件今於九龍城裁判法院再提訊。裁判官今（8日）重召控辯雙方到庭，並批准被告以各5,000元現金及人事保釋至6月初審訊，期間須守宵禁令等。

被告陳靖鋒（18歲），被控於2019年12月9日在旺角彌敦道612號至618號好望角大廈外的公眾地方，無合理辯解而攜有1把摺疊刀及1張卡片刀；另被控於同日同地，管有1支筆型玻璃爆破器，意圖將其用作非法用途。

主任裁判官羅德泉甫開庭便指，會重新考慮被告的保釋事宜，控辯雙方指，對保釋申請沒有補充。辯方更直言，如此案情「俾保釋先啱」，並指上次申請保釋時已經提出所有原因，沒有補充。裁判官將案件定於6月4日及5日審訊，並批准被告以各5,000元現金及人事保釋候審，期間不得離港，每周到警署報到兩次，須守宵禁令。

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記者：林欣樂