【居屋2019】疫市恢復揀樓首天售74伙　65%中籤者甩底

▲ 房委會今日恢復居屋揀樓程序。（林宇翔攝）

疫情緩和，房委會今（8日）恢復居屋揀樓程序，最新輪到白表「第3粒珠」、綠表「第11粒珠」家庭客揀樓。房委會原本今（8日）邀請270組家庭出席揀樓，最終全日97名準業主到場，近三分之二申請人「甩底」。房委會今日一共賣出74個單位。

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房委會稱，今期居屋於去年12月9日起開始揀樓，至今共有個3,635單位成交，當中綠表1,646個及白表1,989個。今日有97位申請人到樂富的客戶服務中心揀選居屋單位，其中有74個單位獲選購。

出售的單位包括凱德苑3伙、尚文苑6伙、雍明苑38伙、錦暉苑3伙、旭禾苑24伙。

下次選樓日是5月11日，約有270位綠表及白表家庭申請者獲邀揀選居屋單位。

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而根據房委會成交紀錄，4月至5月疫市下至少4個單位，遭人撻訂，包括長沙灣凱德苑、將軍澳雍明苑及馬鞍山錦暉苑等項目。

這期居屋有6個屋苑，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，共推售至少4904伙單位，售價由155.5萬至529萬元不等。

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記者：吳卓峰