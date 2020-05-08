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【暖男爸爸】鄭中基陪子女讀書如「趕羊」　單身貴族張可頤揀伴侶著重心靈

娛樂 20:06 2020/05/08

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熱門 阿嬌離婚 CuMask 母親節 降魔的 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

一眾《暖男爸爸》演員出席發佈會。

鄭中基(Ronald)、張可頤等今日出席ViuTv新劇《暖男爸爸》發佈會，去年憑《淪落人》菲傭角色摘下金像獎「最佳新演員」獎項的姬素孔尚治（Crisel Consunji）也有份參演。

鄭中基透露已經有20年沒有演出劇集，劇中他飾演一名單親爸爸，妻子過身後要獨力照顧五歲兒子，他表示首次見面時，劇中「兒子」有點兒怕醜，幸好玩過一次捉迷藏後就混熟了。

鄭中基透露近日在家抗疫，要陪子女進行網上授課，由於小孩「放電」不夠很易睡醒，連他也睡得很少。

【復出拍劇】與張可頤擔正ViuTV劇《暖男爸爸》　鄭中基18年後復出拍劇演單親爸爸

鄭中基演一名單親爸爸。

另外鄭中基笑說子女每當要做家課時，便嚷著肚餓或想睡覺，他就十足如「趕羊」一樣催促。他對媒體說：「女兒既然說每天打機好悶，希望快些復課見同學，我聽到真的感動到眼乏淚光。」

鄭中基、張可頤及姬素孔尚治出席記者會。

【齊心抗疫】鄭中基派口罩物資予清潔工友　暖心支持關懷基層慈善機構

另外張可頤於劇中飾演一名保險界女強人，雖然於工作圈子認識不少俊男，不過她卻享受做單身貴族，而最終情傾不修邊幅的鄭中基。

張可頤坦言角色仿如為她度身定造，媒體問及她現在揀伴侶著重外表抑或靈魂？她直言年青時喜歡高大威猛男士，人漸長大便明白甚麼樣的人才適合自己。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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