【暖男爸爸】鄭中基陪子女讀書如「趕羊」　單身貴族張可頤揀伴侶著重心靈

▲ 一眾《暖男爸爸》演員出席發佈會。

鄭中基(Ronald)、張可頤等今日出席ViuTv新劇《暖男爸爸》發佈會，去年憑《淪落人》菲傭角色摘下金像獎「最佳新演員」獎項的姬素孔尚治（Crisel Consunji）也有份參演。

鄭中基透露已經有20年沒有演出劇集，劇中他飾演一名單親爸爸，妻子過身後要獨力照顧五歲兒子，他表示首次見面時，劇中「兒子」有點兒怕醜，幸好玩過一次捉迷藏後就混熟了。

鄭中基透露近日在家抗疫，要陪子女進行網上授課，由於小孩「放電」不夠很易睡醒，連他也睡得很少。

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▲ 鄭中基演一名單親爸爸。

另外鄭中基笑說子女每當要做家課時，便嚷著肚餓或想睡覺，他就十足如「趕羊」一樣催促。他對媒體說：「女兒既然說每天打機好悶，希望快些復課見同學，我聽到真的感動到眼乏淚光。」

▲ 鄭中基、張可頤及姬素孔尚治出席記者會。

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另外張可頤於劇中飾演一名保險界女強人，雖然於工作圈子認識不少俊男，不過她卻享受做單身貴族，而最終情傾不修邊幅的鄭中基。

張可頤坦言角色仿如為她度身定造，媒體問及她現在揀伴侶著重外表抑或靈魂？她直言年青時喜歡高大威猛男士，人漸長大便明白甚麼樣的人才適合自己。

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