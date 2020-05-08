水上的士年底啟航　啟德經中環去西九全程136元

▲ 政府公布水上的士票價，成人搭乘全程需要136元。（資料圖片）

「水上的士」蘊釀多年，運輸署終於在今年3月批出牌照，料今年年底投入服務。運輸署今日（8日）向立法會提交文件，交代更多詳情。

「水上的士」雖稱為的士，但無法自訂落船點，有5個固定的上落點，包括：啟德跑道公園碼頭一號或二號梯台、紅磡(南)渡輪碼頭、尖沙咀海濱長廊登岸設施、中環九號碼頭梯台和西九文化區南邊的登岸設施。

價錢方面，全程成人票價為136元，另會設分段收費，每一站分段票價由10元到24元不等；小童票價方面，則可享半價。市民亦可提早一日購買往往票，成人售68元，小童同樣半價。

在航行時間方面，「水上的士」行畢全程需約110分鐘，由灣仔公眾碼頭開出，經紅磡到尖東的「短途線」，則需28分鐘。

班次方面，行足5站的「主線」，星期一至五會有3班，分別於下午12時45分、2時45分及7時30分由啟德開出；星期六、日及公眾假期會有4班，分別於上午10時45分、下午12時45分、2時45分及7時30分由啟德開出。

而短途線，最少每星期一班於下午5時正由灣仔公眾碼頭開出，經紅磡到尖東。

「水上的士」的船隻會配備Wi-Fi無線上網服務及充

電設備，以及提供餐飲及其他服務，包括拍攝服務、為兒童而設的遊船教育、旅遊歷史片欣賞會等。

營辦商同時計劃在2021年第四季前引入3艘新船隻，亦計劃在2022年中至2024年底為船隊引入3艘具環保元素的船隻。

海濱事務委員會委員顏汶羽表示，現設計只能稱為「水上小巴」，只能定點上落。雖然「有好過無」，但他呼籲政府加入更多站點，並研究讓市民可以自定落船點，完善水上交通。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：陳梓蔚