鄭耀棠倡大灣區撥地予港發展新社區　陳婉嫻：我們都是有夢想的人

▲ 香港發展研究基金建議，中央可內地撥出約30平方公里土地予香港政府建立新社區。（李淇攝）

全國港區人大代表、香港發展研究基金主席鄭耀棠表示，將在月底北京兩會提出建議，希望中央考慮在內地撥出，約30平方公里土地予香港政府建立新社區，並由香港特區政府管轄，料可容納到50萬名港人居住。

鄭耀棠今日（８日）聯同香港發展研究基金信託人林淑儀、陳婉嫻等見記者，建議中央參考澳門的「橫琴模式」，在大灣區選址撥地予香港發展，由特區政府管轄，實行香港法律。港府可以規劃區內發展，包括興建公屋、醫院、學校等公共設施，並邀請民營房地產公司參與建屋等。

鄭耀棠指，早前已率先到大灣區四個城市考察，建議從深圳、中山、珠海及惠州四個城市內選址，實現大灣區一小時生活圈。

▲ 香港發展研究基金建議的香港新發展區地點（藍點）。

他解釋，現時香港土地和房屋供應嚴重失衡，公營房屋供不應求，「明日大嶼」填海發展計劃「遠水不能救近火」，質疑十年內來未能建樓，認為中央批出內地土地予香港建屋發展是最快做法，又指新社區發展不單可自給自足，也能作為引擎輻射帶動區域共同發展，達到互利共贏。

陳婉嫻形容，有關建議是前瞻性建議，希望提出予社會討論。「在坐的人都是有夢想的人，當年（香港發展研究基金）曾提出發展河套區，最後香港亦做好多野，政府講完後兩地再傾，這計劃亦需要長時間的社會參與討論」，相信在大灣區城市發展香港新社區，對內地香港及年輕人都是幾好機會。

記者：李淇