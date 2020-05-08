華員會呼籲全體公務員凍薪　局方：特首會同行會按既定機制全盤考慮

▲ 政府華員會今日（8日）公開呼籲全體公務員在2020至2021年度凍薪。（資料圖片）

政府華員會今日（8日）公開呼籲全體公務員在2020至2021年度凍薪，稱凍薪可消除不必要爭議，有助社會團結一致抗疫，並希望盡快與新任公務員事務局長聶德權會面，商討本年度公務員薪酬調整事宜。

華員會指，在本港回歸後，公務員過去曾8次凍薪或減薪，與市民共渡時艱。該會認為，在去年反修例運動及疫情影響下，港府應慎重考慮公務員薪酬調整，避免衝擊公務員對港府的信任。該會又指，凍薪是公務員對社會經濟下行的分擔，同時減少對中、低級公務員的衝擊，亦有助避免對本地私人消費構成進一步打擊。

公務員事務局發言人回覆指，根據既定公務員薪酬調整機制，行政長官會同行政會議會在全盤考慮各項相關因素後會決定年度公務員薪酬調整，當中包括職方對薪酬調整的要求。待2020年薪酬趨勢調查結果公布後，公務員事務局長會安排與職方代表會面，聽取他們對2020至21年度公務員薪酬調整的要求，並向行政長官會同行政會議反映他們的意見。

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責任編輯：莫稼浩