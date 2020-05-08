內會混戰尹兆堅投訴被批踭　黃定光反指對方撲過來

▲ 立法會內會會議期間發生混亂，尹兆堅受傷由救護員送走（陳國峰 攝）

立法會內務委員會今日下午（8日）加開會議，由現任主席李慧琼處理選舉正、副主席以外的議程，觸發泛民和建制派在會議廳的攻防戰。混亂中，民主黨尹兆堅跌倒送院後已經出院。尹兆堅向傅流螢謂，剛照完X光，引述醫生指自己椎間盤被壓親，所以感到疼痛。他又說，正申請瑪麗醫療紀錄，一定追究襲擊者。

尹兆堅跌倒之前，大批保安員保護主席枱以防止泛民衝擊，期間場面相當混亂。民建聯黃定光向傳流螢謂，保安員一度請尹兆堅離開會議廳，估計糾纏中對方激烈掙扎，導致自己於過程中受傷。有在附近的建制派議員亦透露，事發時聽到尹兆堅的身體「啪」了一聲，估計對方拗親腰骨。

尹兆堅也表示，跌倒時感覺已蹾親腰骨，「第一次企返起身已痛，傷了」。他又說，雙方幾經爭吵，再有幾名保安過去把他推走，「大家鬥力一拉，傷上加傷」，又指「站不直同腰椎神經刺痛，即時脚痹坐下，所以叫白車送院」。

會議期間，尹兆堅另一個爭執的場面，是何君堯吵架，黃定光亦一度居中調停。不過，尹兆堅強調，過程中被黃、何兩人的批踭撞到心口，令他有幾處瘀傷，並表示考慮控告他們襲擊。不過，黃定光強調，自己過程中都只是繞起兩手，沒有主動批踭，反指「你自己撲埋來，我企定定，你話食唔食我手踭？」



尹兆堅則指，自己剛出院，正申請瑪麗醫療紀錄，一定追究襲擊者。