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新局長申報曝光　許正宇成新局長樓王

政治 22:19 2020/05/08

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許正宇成為4名新局長中的樓王，與家人合共擁有6項物業。（資料圖片）

港府高層上月大變動，4名新局長走馬上任。原來，他們全部已提交利益申報，當中坐擁最多物業的是財經事務及庫務局局長許正宇，與家人持有6項物業，遍布澳洲以至杭州。

43歲的許正宇擁有財金背景，其政策局亦與物業稅項有關，成為新人中的「樓王」，似乎預料之內。許正宇與家人共持有6項物業，中西區、澳洲及杭州各有1項物業，當中的中西區物業作自住用途，另有3項物業位於灣仔區，其中有1個供家人居住。

以數量計緊隨跟其後的，是民政事務局局長徐英偉，與家人共擁有3個物業，分別有2項位於深水埗區、1項位於加拿大，另有2個自用車位。

創科及科技局局長薛永恒、政制及內地事務局局長曾國衞各擁1項物業，薛永恒的物業位於觀塘區作出租之用，曾國衞的物業曾位於東莞自用。

至於問責班子中的「樓王」，就由政務司司長張建宗以9項物業領先，律政司司長鄭若驊以8項物業排第二。運輸及房屋局局長陳帆及教育局局長楊潤雄則為「無殼蝸牛」。

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撰文 : 傅流螢

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