內會衝突陳志全被拉扯　郭偉強：擔心保安員受傷

▲ 人民力量陳志全一度被工聯會郭偉強拉開拖行數米，其後倒地。（立法會網頁）

立法會內務委員會主席李慧琼今日（8日）主持會議，引發會議出現連場衝突。一眾立法會保安及數名民建聯議員隔開上前的泛民議員，雙方對峙。其間，人民力量陳志全一度被工聯會郭偉強拉開拖行數米，其後倒地。陳志全事後批評郭偉強失控，但郭偉強強調，自己只是想隔開保安與對方的距離，不想保安受到傷害。

內會會議定於2時半開始，但在1時許，現任主席李慧琼已坐上主席台，雙方成對峙之勢。其間，陳志全與郭偉強糾纏後倒地，而工聯會麥美娟見狀，即上前分開陳、郭兩人。郭偉強向傅流螢透露，麥美娟當時曾叫「大家冷靜些！」

陳志全事後批評郭偉強「直情失控」，令他感到周身痛但未知有否受傷，會考慮報警控告郭襲擊或提出私人檢控。陳志全傍在facebook表示，已到急症室驗傷，並展示一張律敦治醫院的收據。

郭偉強則指，拉扯是為了「合理分隔保安與他的距離」，強調自己曾要求陳志全不要再衝撞保安，令對他們受傷，但對方沒有理會並且不冷靜︰「主要是大家都不想保安受傷，因為保安承受了很多，我們都是希望大家冷靜。」被問及那刻是否有些情緒失控，郭偉強答︰「你認為是嗎？我想是合理分隔他與保安之間的距離，主要是這兩樣，沒有其他。」

再被問到會否就動作較大向陳志全道歉，郭偉強指：「這些容後再講。」被問到是否擔心對方控告，郭偉強表示：「我想有需要時再處理。」