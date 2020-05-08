西九反黑警員涉販毒案　再多2警涉公職人員行為失當被捕

▲ 被捕2人均為休班警務人員。

西九龍總區反黑組一名警署警長懷疑私吞冰毒案，毒品調查科人員經進一步調查後，今晚(8日)再拘捕一名31歲及一名36歲本地男子，涉嫌「公職人員行為失當」，2人均為休班警務人員，現正被扣留調查。

西九龍總區反黑組一名姓許警署警長，前日（6日）凌晨帶着2.1公斤懷疑冰毒到訪尖沙嘴1間酒店房間，當場被正在房內緝毒的另一隊警員拘捕，警方同日晚上拘捕多一名37歲西九龍反黑組警員，檢獲23公斤懷疑冰毒。被捕警署警長及警員於4月28日，有份參與破獲歷年最大宗冰毒案。

警務處處長長鄧炳強向內部發公告指，警隊內部出現害群之馬，褻瀆執法者的神聖身份，知法犯法，嚴重打擊市民對警隊的信心，令警隊過去的努力幾近付諸流水，作為處長，為警隊蒙羞感到憤怒，亦為其他警員的血汗可能白流，而感到痛心。期望警員時刻以身作則，克己慎行。

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記者：蘇文軒