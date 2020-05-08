工黨劉小麗宣布不戰立會　冀預留更多時間為民間組織服務

▲ 九龍西選區前立法會議員劉小麗，決定不參與今屆立法會選舉。

民主派爭取9月立法會選舉取得過半數議席，泛民陣營近日舉行協調會議，其中九龍西選區只得6席，泛民卻有至少15隊名單謀求角逐出選。九龍西選區前立法會議員劉小麗，因立法會宣誓事件遭褫奪議員資格，她今日（8日）突然宣布，為預留更多時間為工黨及民間組織服務，亦配合民主派力爭議會過半的形勢，經過深思熟慮，決定不參與今屆立法會選舉。

據了解，九龍西首次的協調會議就有12隊人士出席，「僧多粥少」下，兩名本身有意出選的油尖旺區議員李傲然、公民黨余德寶，近日先後宣布不參選，並表示希望創造有利條件，令泛民奪取九西區第4席。劉小麗是該區第3名退出的潛在參選人，她稱：「將積極參與工黨黨務和公民社會行動，推動民間自救，與大家並肩作戰。民主派在來屆立法會過半，是爭取民主的每個香港人之共同願景，希望大家團結一致，毋負我們的時代」。

事實上，工黨施安娜與劉小麗競爭黨內九龍西出線權，劉小麗的退出意味工黨仍可由施安娜出選。工黨亦表示尊重劉小麗的決定，該黨會繼續與民主派不同政黨及人士連繫協調。

2016年九龍西選區泛民6席中奪4席，但因DQ事件喪失劉小麗及游蕙禎議席，並由建制派陳凱欣及民建聯鄭泳舜補上。民主派今屆立會選舉「35＋」計劃中，希望重奪4席。據悉，民主黨黃碧雲、議會陣毛孟靜、工黨施安娜、民協何啟明、九龍城區議員曾健超、九龍城大小事主席馮達浚、大專學界國際事務代表團前發言人張崑陽、深水埗區議員劉偉聰等均有意出選。