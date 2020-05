【銅芯抗疫口罩】日內瓦發明展致函HKRITA　恭賀CuMask成功商品化派予全港市民

▲ 香港紡織及成衣研發中心研發的弱磁場口罩(左下),曾獲2018年日內瓦國際發明展金獎,而港府派發的「銅芯抗疫口罩」(CuMask,右上),則是改良自前者。(陳國峰攝)

港府向全港市民派發的可重用口罩「銅芯抗疫口罩」(CuMask),是改良自香港紡織及成衣研發中心(HKRITA)研發的弱磁場口罩,後者除已申請專利,更在2018年奪得日內瓦國際發明展的金獎。

日內瓦國際發明展總監Gaëlle Grosjean今日晚上(8日)致函香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文,代表展覽創始主席Jean-Luc Vincent,以及評審委員會主席David Taji,恭賀當年獲獎的項目可成功商品化,在新冠肺炎爆發其間協助全港市民保障安全。

Gaëlle Grosjean表示,他們由媒體上得知HKRITA最近將當年獲得金獎、名為「Reusable facemask with ergonomic thermal comfort design, for community use to block nano size particle matter transmission, filter bio-aerosol and deactivate caught viruses and bacterias」的項目成功商品化,非常高興見證,口罩能夠獲香港政府派發予全港市民,幫助應對新冠肺炎,保障安全。

