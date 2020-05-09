【新冠肺炎】藥物治療新曙光？　袁國勇團隊發現混合療法有助抑制患者病毒量及改善徵狀

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎肆虐全球逾月，至今仍未有針對治療的藥物。港大微生物學系講座教授袁國勇團隊研究揭示患者及早於發病後7日內，透過處方β干擾素在內的三種抗病毒藥(雞尾酒療法)，平均4天內症狀可獲減輕，平均可縮短帶毒時間5日，大減至9日。有關研究已於國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表。

是次研究由港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇，以及內科學系傳染病主任孔繁毅領導，安排今年2月10日至3月20日確診共127名患者分兩組展開研究，患者年齡介乎31歲至62歲，平均已發病4至5天。

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當中86人於發病後7日內，接受雞尾酒療法，即處方口服蛋白酶抑制劑、利巴韋林，及3劑β干擾素注射三種抗病毒藥物；另外41人則只獲處方蛋白酶抑制劑，兩組療程均持續2星期。

研究發現，患者接受雞尾酒療法7日後，病毒量大減，鼻咽拭子樣本經測試後未能檢出病毒；患者平均只需4天症狀已獲舒緩，平均住院日數為9日。

相反，只接受蛋白酶抑制劑者，則平均需待至用藥後12日，才未能檢出病毒；更需多一倍時間症狀才獲舒緩，平均住院日數更長達14.5天。

兩組患者接受治療後，均有逾4成人出現不良反應，包括腹瀉及噁心症狀，均於停藥3日後消失。研究更發現，雞尾酒療法患者如於發病7日後才用藥，當中未包括β干擾素，治療效果則與只接受蛋白酶抑制劑的患者無別。

團隊認為，干擾素屬天然蛋白質，身體於病毒感染時會製造更多干擾素，而β干擾素或加強身體對抗新冠肺炎，屬治療的重要關鍵，值得就此作進一步臨床研究。

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袁國勇表示，研究結果顯示輕微及中等程度患者如早於發病後7日內，以雞尾酒療法用藥，可更快速抑制患者體內的病毒，令症狀得以紓緩，同時因縮短具傳播性的帶毒時間，令醫護受感染風險減。

不過袁國勇亦補充，研究結果令人鼓舞，但仍需進行更大型的第三期臨床研究，就嚴重患者使用β干擾素或雞尾酒療法效果作進一步了解。

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記者：陳正怡