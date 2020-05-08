【罕見蛇舞】蛇中之王的戀愛季節　直擊最大毒蛇過山烏觀音山起舞

在5月6日，嘉道理農場暨植物園董事會主席麥哥利，在觀音山的山坡上發現了兩條年輕眼鏡王蛇（Ophiophagus hannah，亦稱過山烏）。他觀察到相信是兩條雄性眼鏡王蛇為競爭雌性而跳的求愛舞，在野外極為罕見，估計雄性正比拼以展示自己的力量和優勢，最終其中一位雄性會感到疲倦，勝出的雄性便會向在附近的雌性眼鏡王蛇求愛。

雄性間的舞蹈可能非常激烈，但牠們並不以傷害另一條蛇為目標，而是以推力和糾纏力來表現體力，向上爬升則表明體型大小！ 類似的舞蹈亦會在雄性鼠蛇上展現，曾見於本園山坡。牠們可以藉此確定領土，而在交配前亦會進行。

嘉道理農場暨植物園指出，每年的這個時候是許多蛇類的交配季節。雄性和雌性眼鏡王蛇的求偶行為包括輕輕接觸和摩擦身體，這個行為相信在片段中兩條雄性眼鏡王蛇「舞蹈」比併完結後便會發生。在求偶行為中，雄性亦會試圖包裹雌性的身體，以說服雌性自己是適合繁殖的伴侶，雄性和雌性的舞蹈不像片段中兩雄相遇般複雜。

眼鏡王蛇是全球最大的毒蛇品種，在香港相對不常見，其大部分野外分佈範圍數量正在下降。作為食物鏈頂端的捕食者，並幾乎完全以蛇為食，生態系統的健康程度相當影響其野外種群的數量。

與普遍的看法相反，眼鏡王蛇其實不會主動攻擊人類。當牠們感到受到威脅時，最初只會裝胸作勢一番企圖驅走敵人或捕獵者，牠們只會在別無他法的情況下才會作出反擊。

這種蛇會以枯葉堆壓成窩，然後在窩裡產卵，若有潛在掠食者接近，雌蛇會奮力保護幼窩。

戶外遇見野生蛇的正確行為：

保持冷靜，勿讓自己、小孩及寵物走近

慢慢退後，保持至少兩米的安全距離，若情況許可，可遠距離欣賞蛇類

勿打擾蛇，因牠通常會逃離到最近的遮蔽處

可見更多有關遇到野生蛇的正確行為和安全措施：bit.ly/3drQzU3

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責任編輯 李志強