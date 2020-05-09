【阿嬌離婚】阿嬌閨蜜指賴弘國喜愛夜蒲　「前妻」控訴：無法忍受男生出軌偷吃

▲ 有人假冒是賴弘國前妻趙筱葳發文。

阿嬌鍾欣潼在昨日（5月8日）被爆與「醫界王陽明」賴弘國早於今年3月1日簽紙離婚，事後阿嬌透過經理人公司承認二人已簽分居協議。

至於賴弘國更在個人社交平台發千字文，回憶與阿嬌由相戀到結婚以來3年的時光，並稱「LA的婚前派隊後妳突然變的冷淡，我問妳為什麼，妳跟我說妳後悔了，妳沒有很愛我，覺得自己不適合婚姻，我們討論了許久，還是決定再一起努力。」表示是阿嬌先不愛他，賴弘國並稱：「重來還是會跟妳結婚」以顯深情。

【阿嬌離婚】鍾欣潼與賴弘國3月簽紙結束15個月婚姻 英皇開腔回應【附全文】

▲ 阿嬌鍾欣潼與賴弘國婚姻只維持了15個月。

阿嬌閨蜜指賴弘國愛夜蒲

可是，阿嬌的閨蜜似乎對暗示自己「被拋棄」的賴弘國，發長文為阿嬌抱不平指二人分開的真正原因是賴弘國不夠成熟，而且婚後經常夜蒲、約網紅。

賴弘國回應說：「沒關係，我行得正，如果我有（做這些事）敢Po這種文（指千字文）？」

【阿嬌離婚】鍾欣潼情路坎坷 與台灣醫界男神賴弘國未能走到白頭

▲ 賴弘國前妻趙筱葳有「華航林依晨」之稱。

【阿嬌離婚】賴弘國首段婚姻僅維持半年 再婚娶鍾欣潼曾指幾乎破產

賴弘國前妻撐阿嬌

不過賴弘國的前妻、「華航林依晨」趙筱葳（Ivy）在昨日深夜在微博發文表示支持阿嬌稱：「你的痛 你的難過 我都懂」，寫道：「我和賴先生是於2014年相識相戀，2016年登記結婚，這段婚姻關係僅維持半年就以彼此祝福收場，不是我不愛他了，而是我無法忍受男生出軌偷吃，用了很長一段時間才走出這段失敗婚姻感情，但是也要感謝他造就更好的我，今日又看到他上新聞頭條蠻驚訝的，但是也不覺得有甚麼奇怪的…早就新生的我，今日的我！你的痛 你的難過 我都懂 @鍾欣潼」。」

但其實這個所謂賴弘國前妻趙筱葳（Ivy）的帳號是假，數年前一直盜用趙筱葳的身份。而真的趙筱葳昨日發文澄清：「聽說微博有一個假Ivy用我的照片招謠撞騙，還擅自代表我發言？真Ivy我也很累了…哪還有餘力管那麼多事？別人的喜怒哀樂不需要你參一腳，特別是冒牌貨請不要為了蹭熱度刷存在感。做自己、活自己的人生，才不會後悔。」

賴弘國在2016年4月與前空姐趙筱葳結婚，可是同年10月即宣布離婚，婚姻只維持半年而已。昨天午間爆出阿嬌與賴弘國離婚時，Ivy已在IG Story上載一張做蛋糕照並發文稱：「才不管別人發生什麼事，老娘專心做蛋糕」，以示對前夫賴弘國與阿嬌婚變一事不想多言。

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