4名警員涉販毒案　員佐級協會：害群之馬令警隊受到重大打擊

▲ 4名警員涉販毒案，包括一名警署警長。（資料圖片）

警員涉嫌販毒案，昨晚（8日）再多2名休班警被捕，案件至今共6人被捕，包括4名休班警務人員，警方暫控案中3人販毒，包括一名41歲警署警長、一名42歲本地男子、一名28歲本地女子，今日在西九龍裁判法院提堂；另外3人繼續被扣查。

西九反黑警員涉販毒案 再多2警涉公職人員行為失當被捕

案件發生在5月7日凌晨，警員突擊搜查尖沙咀一間酒店房間，搜出懷疑冰毒、霹靂可卡因，及俗稱「K仔」的氯胺酮，以及約27萬現金，並拘捕三人。警方相信檢獲的懷疑冰毒，與上月底在油麻地搜出近300公斤懷疑冰毒案有關，該批毒品約值1.5億元，是近30年來最大宗毒品案。

兩名休班警員涉販毒被捕 警方：非常痛心、調查絕不偏私

香港警察隊員佐級協會主席林志偉表示，警隊過去一年面對接踵而來的嚴峻考驗，正當工作似乎漸入佳境之際，害群之馬的出現令警隊受到重大打擊，形容一小撮人的一念之差，將整個組織辛苦經營的成果毀於一旦。

警方屯門打撃非法聚賭拘36人 兩人為警員已被停職

對於有警員涉嫌販毒及公職人員行為失當，林志偉形容對事件感到難過和無力，為涉嫌犯錯的警務人員感到可悲，亦為無辜被拖累影響的同事感到無奈。他又引述警務處長鄧炳強早前的內部公告，以「克己慎行」一詞說明了警務人員應有的行為操守。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：伍瑋瑋