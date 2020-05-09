【阿嬌離婚】年初上節目阿嬌夫妻互數缺點　鍾欣潼直指賴弘國：你配不上我【有片】

▲ 鍾欣潼與賴弘國曾在節目上互數對方不是。

昨日（5月8日），阿嬌鍾欣潼驚爆與結婚只約15個月的老公賴弘國離婚，引起三地熱議。阿嬌與賴弘國2018年結婚，婚後不時孖公仔拍攝內地節目曬恩愛。不過今年初，二人就應節目《吐槽大會第四季》的要求互相攻擊嘲諷，阿嬌更指老公「你確實配不上我」。

阿嬌與賴弘國在本年初為節目《吐槽大會第四季》任嘉賓，在節目上互數對方的缺點，不過二人當時就邊吐槽邊放閃，令人覺得他們只是為節目效果而互說不是，實際是散發濃濃恩愛感的好夫妻。

▲ 鍾欣潼與賴弘國於昨日宣佈已離婚。（Instagram圖片）

阿嬌指老公願望是吃軟飯

不過，昨日二人驚爆已於今年3月1日簽字離婚，引起全城嘩然，因2人的婚姻僅維持短短14個月。而當日在節目內互相吐槽的說話，就令人覺得其實早已透露離婚端倪。

阿嬌在節目上指，老公經常為見他而在半夜飛往香港，打亂了她的生理時鐘，影響睡眠，之後又指他為追自己而花光所有錢，幸結婚及時不然便要欠債。

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▲ 阿嬌指老公不喜歡自己買貴的東西。（節目截圖）

她也謂老公不喜歡她買貴的東西，哪怕是給他買的都不行；他在人前會自豪指老婆是明星，但只要有負面新聞便會抱怨為什麼老婆是明星，在看完負面評論時又要生氣等，不停指出老公的缺點。

阿嬌雖然也有為老公澄清吃軟飯的指控，指一直都是自己在用他的錢，但卻指：「你確實配不上我！」、「你們不要再說我老公吃軟飯了，這個不是事實，但可能是他的願望吧！」

賴弘國感姊弟戀很有壓力

而賴弘國在節目上就稱：「姊弟戀其實很有壓力，我和阿嬌在一起也很有壓力。」、「嬌普通話變好了是因為常常和我吵架，說得最好的幾句是我沒生氣、不要凶我、我不想聽、走開啦。」等。

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▲ 賴弘國離婚後仍深愛着阿嬌。（節目截圖）

賴弘國是台灣的整形醫生，在與嬌拍拖後才習慣面對公眾鏡頭，但仍會不時因為老婆地位太高，而覺得配不上她：「其實我知道很多人會喜歡嬌，因為她真的是太好了，所以我常常都會覺得，我好像怎麼樣都配不上她，但是我一定會好好照顧好她，不管未來發生任何事，請大家放心，也請阿Sa放心。」

不過，二人最終也沒有牽手走到生命盡頭，並在今年3月已簽字離婚，賴弘國更在Instagram上發文剖白內心，表達出對阿嬌的不捨，並指「如果重來一次，我還是會跟妳求婚，和妳結婚。」非常情深。

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