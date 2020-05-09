警長涉販毒案3名被告提堂　兩男還押等候化驗報告7月再訊

▲ 被告許思漢今早由警車押解到西九龍裁判法院應訊。（黃建輝攝）

西九龍總區反黑組警署警長疑涉及毒品案，警方落案起訴兩男1女販毒罪，案件今（9日）於西九龍裁判法院提堂。3人被控共3項販毒罪，被告暫時毋須答辯，案件押後至7月6日再提訊，等候政府化驗報告，其中女被告因仍留院而未有出庭應訊，押後至5月14日再提訊，兩男被告則還押候訊。

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3名被告為秦景峯(42歲)、女被告王若男(28歲)及許思漢(41歲)，根據控罪書資料，3名被告均沒有報稱職業，首兩名被告報稱居無定所，第3被告則報稱居於紀律部隊宿舍。

秦及王各被控1項販運危險藥物罪，控罪指秦及王分別於2020年5月6日及7日，在九龍麼地道帝苑酒店兩間房間內，非法販運危險藥物。

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王與許另同被控1項販運危險藥物罪，控罪指兩人於2020年5月7日，在九龍南山邨1單位內非法販運危險藥物。

▲ 被告秦景峯今早由警車押解到西九龍裁判法院應訊。（黃建輝攝）

被告暫時毋須答辯，裁判官將案件押後至7月6日再訊，以等候政府化驗所報告，被告均沒有保釋申請，兩名男被告還押候訊。仍留院的女被告則押後於5月14日提訊，案件再提訊將轉往九龍城裁判法院處理。

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記者：林育慧