【無品大媽】除罩狂咳隨地吐痰擤鼻涕抹欄杆　屯門大媽被指缺德反駁：我唔覺羞恥

▲ 屯門大媽除罩狂咳隨地吐痰擤鼻涕抹欄杆。

本港新冠肺炎疫情有緩和趨勢，但防疫及保持個人衛生意識不可忽略，惟屯門一名鄉音大媽，竟在巴士站對開疑似「播毒」，不僅除罩狂咳，還向路邊吐痰，擤鼻涕及用手指抹欄杆，有市民上前指摘其行為有欠公德心，大媽竟稱不覺羞恥。

一名網民昨（8日）在facebook發帖，指自己每天早上約7時10分，都會見到一名大媽在屯門田景何壽基小學對出巴士站疑似「播毒」，

「朝吐痰擤鼻涕，除口罩大力咳，仲要將啲不明物體抹落扶手欄杆散播病毒。

該名網民直言，

真係好污糟邋遢架。

【播毒大媽】上水大媽假意查詢貨品 突拉開口罩向職員連吐兩次口水

帖文更上傳兩段短片，分別可見大媽坐在巴士站的馬路邊，朝地面吐痰，另該名大媽除罩後走到扶手欄杆旁，擤鼻涕後，用手指抹欄杆，事後大媽亦無重新戴好口罩，就走回巴士站繼續候車。

該名網民上前直斥大媽行徑不衛生，「你覺唔覺得羞恥啊你」，惟大媽即時反駁：「唔覺喎，關你X事。我有病咩？你先有病！」當她見到網民拍片，竟稱，「你咪演（影）囉，演（影）個飽囉！」未幾巴士到達，大媽隨即登車離開。

該大媽行為惹來網民批評，並紛紛轉載影片呼籲街坊小心，大批網民直斥大媽為人自私、缺德，還周圍播毒；有網民慨嘆，個人衛生不可忽略。

責任編輯：王俊賢

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