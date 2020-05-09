【思念女兒】走出喪女傷痛從政　「小燈泡」媽媽︰以愛女力量保護更多孩子

▲ 台灣「小燈泡媽」王婉諭今年當選台灣立法委員，希望以亡女的力量幫助更多兒童。

2016年台灣3歲女童「小燈泡」被當街狂斬23刀身亡一案，震驚兩岸，「小燈泡媽」王婉諭承受傷痛站起來，今年當選台灣立法委員，希望以亡女的力量幫助更多兒童。

王婉諭是4孩媽媽，她被關注不是因為是多孩媽，而是因為失去了一個孩子。她接受香港電台訪問時提及︰

小燈泡永遠是我摯愛的孩子，從前是，現在是，未來也是。我們曾誓言，絕不讓妳的離開毫無意義，才不枉為妳的父母。我們真的很努力！妳看見了嗎？ 我們會乘著妳的愛，盡所能為更多弱勢與孩子，再點一盞燈。

明天是母親節，相信王婉諭百般滋味在心頭，乳名「小燈泡」的愛女不能跟媽媽慶祝。「小燈泡」於4年前在台北內湖遭一名精神病患者當街殺害，作為母親痛徹心扉。王婉諭接受香港電台的訪問，她坦言喪女傷痛至今未能撫平。

有好長一段時間，其實我不敢帶小孩離開我家門口，隨時間慢慢流逝是可以帶孩子出門，可是到現時依然會害怕……

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為社會帶來改變

無法撫平的傷口，對愛女的思念化作一滴滴淚水，她有寫信給女兒的習慣，寫下想對「小燈泡」說的話。回想至今一走來，王婉諭感辛苦的是除了要照顧其餘3名小朋友，最難捱的要出席一場又一場審訊。

開庭其實是很辛苦，過程是很清楚提醒你當時的情景……

在審訊過程中，她感受到司法程序對家屬帶來再一次傷害，她其後加入總統府司法改革國是會議的討論，為罪案被害人發聲。今年初成功勝出立法院選舉，成為立委新丁，希望為社會帶來改變。

其實我自己對政治很陌生，立委似是喜歡面對大眾場合，我只是有多次對外參與討論，不過，我希望多做一點，令大家更好。

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亡女是有意義的存在

上任2個多月，王婉諭不但要學會面對公眾，更要在政治角力之中生存，遇上挫折之時，克服的方法是靠「小燈泡」，女兒並非白白犧牲，而是轉化為力量保護其他小朋友。

有很錯折、沮喪的時候，我有很想念女兒的時候，心裡希望她的支持……她是離開了，但她的生命是有意義的存在。

感謝小天使女兒

4年前的經歷，令本來只想好好陪伴孩子的媽媽突破自己，期望保護其他孩子，令大家少一點遺憾。王婉諭形容這段是奇幻的旅程，對於力量的泉源，她最想跟「小燈泡」說聲感謝。

我很感謝女兒，讓我看到生命中不同的樣貌及角度。

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責任編輯︰王明芳