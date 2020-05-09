【新冠肺炎】本港今日沒有新增個案　連續20日沒有本地感染病例

▲ 專家指出連續28日沒有本地感染個案，就是疫情受控。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指今日（９日）亦無新增個案，衞生防護中心及醫管局今日下午不會召開記者會，是自上月20日以來，第13次錄得單日「零確診」個案，計及今日，本港已連續20日「零本地」感染個案，本港至今累計有1,044宗確診個案，另有1宗疑似病例，累計4宗死亡個案。

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疫情緩和，不過衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

▲ 本港疫情放緩，衞生防護中心提醒市民要注意社交距離。（梁偉榮攝）

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同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

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記者：伍瑋瑋