【銅芯抗疫口罩】CuMask生產、專利及規格引爭議　薛永恒：未來盡量開誠布公態度

▲ 現時已有差不多260萬名香港市民登記CuMask。（資料圖片）

政府派發的銅芯抗疫口罩「CuMask」社會近日就其生產、專利及以規格等引起爭議，創新及科技局局長薛永恒今日（9日）指，現時已有差不多260萬名香港市民登記，形容計劃非常受香港市民歡迎，自己亦留意到近期對這項計劃有不同意見，政府已盡量開誠布公，將所有相關資料與大家分享。

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他表示香港紡織及成衣研發中心已經取得物料供應商的同意，會把物料供應商的資料也向社會公開，他表示整個過程最重要的就是在口罩供應緊張時，如何為香港廣大市民提供一個可重用、環保的口罩，從而協助他們抵抗疫情。他提到在未來的時間如果疫情仍然未平復，會繼續為香港市民提供濾芯，讓大家可以用可重用口罩，也會透過公開招標：

因為在現時的情況，我相信現時比較二、三月時，口罩供應應該沒有那麼緊張。我們有條件透過公開招標，亦可以釋除廣大市民對我們採購方面的疑問。

他指出在今次製作過程中，用到香港本身研發成功的產品，經改良後滿足到重用60次的需要，已經把產品送往一些合格的實驗室作詳盡、深入的試驗，從而確保口罩可以安全使用。

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他表示留意到坊間有一些說法，指這個口罩可能有一定的問題，但強調所有測試一定要經過合格的測試所去進行，亦要進行一個符合標準的測試，反問如果是未經過一個適合的測試所，亦不是經過國際認可標準去進行試驗，所做的結果是否能夠完全反映這個產品的成效呢？

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至於被問到是次的處理，不論在專利的解釋過程，抑或是後續的利益衝突問題，政府的敏感度都是不足時，薛永恒指出在二、三月時疫情還是非常猖獗，口罩供應非常緊張，如何能夠在短時間內可以有足夠、這麼大量的口罩給香港巿民，及時和盡早地取得到、用得到，是政府最大的目標。

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亦理解到如果透過恆常、正常的投標情況，可能未必能夠及時可以取得相關口罩予香港巿民，所以當時用一個合乎採購安排的程序去取得有關產品：

我想強調，這是一個非常之非一般的任務。在這麼困難的時間，能夠得到不同的業界朋友及前線工友支持才可以完成。我想在此再一次對參與機構、不同的成員致最大謝意。

他又表示再回想團隊是否可以做得更好，希望自己可以不斷與時並進，如何釋除巿民的疑慮，亦在今次事件中，經一事長一智，期望在未來時間秉持盡量開誠布公的態度，令香港巿民對創科團隊可以有更大信心。

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責任編輯：伍瑋瑋



