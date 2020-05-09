【厄瓜多爾疫情】父親染疫亡醫院殮房爆滿遺失屍體　男子為尋亡父看遍250具遺體

▲ 厄瓜多爾一名男子欲領回亡父遺體，醫院卻告知已遺失，結果他在殮房看遍250具遺體也未找到亡父。

新冠肺炎疫情影響全球，厄瓜多爾截至5月8日，近2.9萬人確診，逾1700人死亡。厄瓜多爾醫療系統崩潰，其第二大城市瓜亞基爾殮房和殯儀館也不堪負荷，不少人被逼把親人屍體放在街上。一名父親染疫在醫院病逝，兒子欲領回遺體，卻被告知已遺失，需往殮房尋找，惟他看遍250具遺體也未找到亡父。

屍體堆疊 看遍250具遺體也找不到亡父

據CNN報道，該名55歲父親Flavio Ramos於3月尾發病，感到呼吸困難。24歲兒子Arturo Ramos把父親送到附近醫院，但院方因為床位爆滿而拒收。最終，他駕車4小時，找了11間醫院才找到願意收症的醫院。但他表示，當時父親入住的病房內，已有2具遺體放在地上，其中一個用黑色垃圾袋包裹，但均無人處理。

後來他離開醫院買早餐，15分鐘後返回病房，不料父親已離世，但「死時沒有人在他身邊」。父親去世翌日，他想領回父親遺體，豈料院方卻表示找不到，更稱唯一方法是去殮房尋找。

Arturo Ramos憶述：「殮房內屍體堆疊，彷如地獄。」結果，他與親人看了約250具遺體也找不到。在父親離世後一個多月，他們仍無法安葬遺體。他傷心欲絕說：「我們需要有個地方，才可以說不如周日去父親墳前獻花。現在是甚麼也沒有，甚麼也做不了。」至於他自己，也於上周確診感染新冠肺炎，現正進行隔離。

【美國疫情】ICU連踩11日目睹無數病患死亡 護士崩潰：沒人能離開除非裝入屍袋

護士勸家屬不要讓病人住院

當地有醫生透露：「不少重症病人入院，瀕臨死亡。你盡力做可以做的，然後那人死了；你就治療另一名病人，然後他也死了，一個接一個地不斷重複。」有次病房和殮房有數十具屍體正等待被運走，但已沒有屍袋了。另有醫生指，當地死亡率超出醫療系統的負荷，每天在醫院地板也會看到3至4具遺體，因為無處可放。

一名女子表示，其67歲母親因出現病徵要入院，結果在醫院門外等了近24小時才有床位。看到醫院內的情況，她打消念頭，決定不讓母親留院。一名護士更向她坦言：

若有錢，就讓媽媽在家接受治療；若留在醫院，她會死的。

於是該女子聘請私人看護照顧母親，其母親最終康復了。

【恐佈萬人塚】巴西聖保羅挖掘逾1.3萬墓穴每5分鐘1人下葬 總統：那又如何

TOPick推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣