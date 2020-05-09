【郭富城演唱會】城城與舞蹈員為網上慈善音樂會　郭富城經理人小美：舞林大重聚

▲ 鄭丹瑞表示今次舞蹈員在城城號召下一呼百應。（視覺中國）

郭富城在今日（5月9日）下午5時於尖沙咀海港城舉行《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》，屆時會與近百名舞蹈員又唱又跳1小時，為舞蹈員及電影幕後基層工作者籌款。

昨日，郭富城與舞蹈員在海港城，一連彩排了《有效日期》、《三岔口》、《對你愛不完》、《我是不是該安静的走開》、《Para Para Sakura 》、《動起来》、《分享愛》、《不老的情歌》、《强》等。

和郭富城合次《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》的鄭丹瑞離開會場接受媒體訪問稱，今次演出在10日內成事，因為有了歌神許冠傑直播演唱會的經驗在前，所以這次和城城的合作很快就完成協議，而且和城城也十分有默契：「Sam有一把结他，城城有一百個舞蹈員，一動一靜，很開心我們可以合作。」

【郭富城演唱會】5.9網上音樂會歌單流出 城城率80舞蹈員齊跳《對你愛不完》【附直播連結】

▲ 郭富城到現場綵排。（視覺中國）

香港舞林大重聚

鄭丹瑞稱舞蹈員一呼百應，屆時演除了城城外，其他所有舞蹈員都會戴上口罩，所以示很佩服這群舞蹈員：「我就站在旁邊也熱到不行，明天天氣更熱，他們還要跳舞，不過他們年輕人愈辛苦就愈開心，剛剛還怎麼1個小時這麼快過去。」之後，城城身穿白色演唱會T恤向現場媒體揮手後離去。

至於郭富城經理人小美在社交網表示今次演出有不同年代合作過的舞蹈員參與，大家如好朋友久別重逢，大家亦明白郭富城是希望為業界做點事，所以士氣如虹，是次是難得的舞林大重聚。