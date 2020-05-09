【郭富城演唱會】城城上載跳舞綵排照　夥近百名舞蹈員跳唱12首名曲【附歌單】

▲ 郭富城跟舞蹈員晚上綵排。（取自IG）

郭富城在今日（5月9日）下午5時於尖沙咀海港城舉行《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》，由鄭丹瑞任司儀，為舞蹈員及電影幕後基層工作者籌款。《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》以郭富城經典成名作《對你愛不完》打頭陣。TOPick新聞facebook將全程直播。

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【郭富城演唱會】城城與舞蹈員為網上慈善音樂會 郭富城經理人小美：舞林大重聚

郭富城在今日（5月9日）下午5時於尖沙咀海港城舉行《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》，屆時會與近百名舞蹈員又唱又跳1小時，為舞蹈員及電影幕後基層工作者籌款。為舞蹈員及電影幕後基層工作者籌款。

▲ 城城將唱出12首名曲。（取自IG）

城城今日在IG上載於晚間的綵排照，並留言：「我和團隊已經準備就緒。今天下5 點，希望大家支持。一起#鼓舞動起來！」

郭富城將在演出上演唱12首歌曲，並會跟司儀鄭丹瑞為香港人打氣。

▲ 演出為舞蹈員及電影幕後基層工作者籌款。（取自IG）

演唱曲目如下：

《對你愛不完》 《有效日期》《狂野之城》《我是不是該安靜的走開》《到底有誰能夠告訴我》《Para Para》《三岔口》《動起來》《分享愛》《不老的情歌》《愛的呼喚》