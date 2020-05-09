【郭富城演唱會】城城上載跳舞綵排照 夥近百名舞蹈員跳唱13首名曲【附歌單】
娛樂 16:30 2020/05/09
郭富城在今日（5月9日）下午5時於尖沙咀海港城舉行《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》，由鄭丹瑞任司儀，為舞蹈員及電影幕後基層工作者籌款。《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》以郭富城經典成名作《對你愛不完》打頭陣。TOPick新聞facebook將全程直播。
【郭富城演唱會】城城與舞蹈員為網上慈善音樂會 郭富城經理人小美：舞林大重聚
郭富城在今日（5月9日）下午5時於尖沙咀海港城舉行《郭富城鼓舞‧動起來網上慈善演唱會》，屆時會與近百名舞蹈員又唱又跳1小時，為舞蹈員及電影幕後基層工作者籌款。為舞蹈員及電影幕後基層工作者籌款。
城城今日在IG上載於晚間的綵排照，並留言：「我和團隊已經準備就緒。今天下5 點，希望大家支持。一起#鼓舞動起來！」
郭富城將在演出上演唱13首歌曲，並會跟司儀鄭丹瑞為香港人打氣。
演唱曲目如下：
《對你愛不完》 《有效日期》《狂野之城》《我是不是該安靜的走開》《到底有誰能夠告訴我》《Para Para》《三岔口》《動起來》《分享愛》《不老的情歌》《愛的呼喚》
撰文 : TOPick柴犬出動