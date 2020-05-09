【齊心抗疫】5名懷孕前線醫護謹守ICU　冒染疫風險仍不離棄救人

▲ 台灣一名護士分享她跟4名醫護同期懷孕的昔日照片，藉此向近期疫情下工作的醫護準媽媽致敬。

母親節將至，子女記得跟媽媽慶祝感謝養育之恩！台灣有護士媽媽在母親節前夕網絡發文，上載包括她共5位醫護準媽媽的舊照，挺著大肚的她們在深切治療部謹守崗位。她有感現時疫情當下，懷著身孕的醫護人員在前線奮戰，令人敬佩。大量網民紛紛向醫護孕媽媽致敬。

5月7日，台灣一名護士林婷在Facebook專頁「林婷一下吧 icu護理師」分享了2張舊照片，是當年她懷孕與4名同期懷孕醫護的合照，她們當時都在深切治療部（ICU）工作，5人懷胎約5個月至近10個月不等，她們依然堅守留在ICU前線照顧病人。林婷笑指一度差點將ICU改為音近的「baby i see u」。

藉著發佈舊照片，林婷想到當時怕自己跟胎兒在工作期間染病，何況是在新冠肺炎疫情下，風險更大，她希望向近月懷有身孕在疫情前線奮戰的醫護人員致敬。

我在這邊非常非常感謝，懷著身孕的醫護人員在前線奮戰，你們的勇敢 令人敬佩。有時會擔憂自己甚至未出世的孩子暴露於染疫風險中，但你們仍堅守崗位。

▲ 台灣有5位在ICU工作的醫護同期懷孕，皆冒著染病的風險堅守工作。（圖片來源︰林婷一下吧 icu護理師 facebook）

醫護準媽媽謹守崗位

她又指母親節快到了，希望大家看到這些準媽媽醫護，給她們鼓勵，說聲辛苦了。她希望現時在疫情中緊守工作的醫護準媽媽分享照片，互相鼓勵。在留言位置，有多位孕媽媽護士分享，包括一名正在懷孕37周的醫護人員分享孕照，她穿上防疫保護衣、口罩、眼罩及帽子，表示︰「小小診所護理師向醫院同仁致敬」。

▲ 有其他護士準媽媽留言分享自己現時的工作照片，在疫情下堅守崗位。（圖片來源︰林婷一下吧 icu護理師 facebook）

有關帖文有許多網民大表感動，留言表示謝意︰「真的太辛苦又太偉大！祝福這些準媽媽們母親節快樂、平安健康」、「好可愛的照片，辛苦妳們挺著肚子堅守崗位」及「超級感動，覺得好有生命力」等等。

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責任編輯︰王明芳