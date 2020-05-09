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【毒蟲來襲】隱翅蟲飛入家男子曬戰績「一晚抓50隻」　醫生：腐蝕性毒液可致皮膚潰爛

健康 13:34 2020/05/09

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隱翅蟲來襲，有男子表示自己一晚抓了50隻。

步入夏天，蚊蟲漸多。近日有台灣網民表示，家中受隱翅蟲侵襲，他一晚抓到約50隻。不少網民留言指隱翅蟲很危險，更曾因捉蟲而令皮膚損傷。本港有皮膚科專科醫生表示，隱翅蟲的毒液具腐蝕性，可致皮膚潰爛。

高雄一名網民在facebook群組上載相片展示「戰績」，指自己一晚抓到約50隻隱翅蟲。從相片可見，有數十隻隱翅蟲被放在紙巾上，而且已被殺死。有網民留言表示，「這個蟲很可怕」，並上載手臂潰爛的相片表示「碰到不用一天，手就會變成這樣」。

專家：切忌拍打隱翅蟲

香港蟲害管理學會主席陳澤森曾接受TOPick訪問，如遇隱翅蟲千萬不能觸摸或拍打牠，因牠會釋出毒液，可用物件如扇、筆等將牠掃走，或用殺蟲水將牠殺死。

他指出，隱翅蟲活躍於夏天，多生活在濕泥、花槽、矮樹叢中，體長約半吋，但在香港不太常見。「隱翅蟲」名字的由來，是因其翅膀隱藏不見，亦因其翅膀細小，飛翔能力不高。 在香港出現的隱翅蟲品種有4至5種，最常見是褐紅與黑色相間的「褐足隱翅蟲」。

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醫生：可致皮膚潰爛

本港皮膚科專科醫生侯鈞翔過往接受TOPick訪問表示，隱翅蟲的毒液具腐蝕性，人的皮膚接觸後會受到相當於二級化學反應的灼傷。

如出現過敏反應未有適當處理，會進一步發炎、起水泡，甚至皮膚潰爛。

他又提醒，若不慎被隱翅蟲汁液碰觸到，應立即沖水，或用梘水開水清洗，把隱翅蟲汁液徹底沖走，如感刺痛可在患處進行敷冰降溫減痛。如皮膚發炎起水泡，應盡快求醫。

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責任編輯：王俊賢

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