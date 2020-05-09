【降魔的2.0】巧兒之死喚醒芷若特殊能力　黃智雯晒演技有望奪視后

▲ 黃智雯在《降魔的2.0》中演莊芷若醫生。

觀眾近日不斷見到黃智雯，因為都是由她當女主角的《十八年後的終極告白》及《降魔的2.0》，同時播出。而《降魔的2.0》延續上輯特色以降魔做主線，再加入感人故事貫穿劇集，教導觀眾學懂珍惜。由黃智雯飾演的莊芷若醫生，昨晚因錯失拯救遭父母虐待的女童巧兒（黃雪兒飾），而感愧疚爆喊，情感演繹細膩動人。

在昨晚（5月8日）的《降魔的2.0》劇情再講虐兒案，女童巧兒把麵粉吸進鼻中感不適到醫院求助，芷若意外知悉巧兒被父母虐待，但由於未有證據指證只可無奈放人。

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▲ 巧兒被父母虐打慘死。（《降魔的2.0》截圖）

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此時，芷若因在洗手間除下帶有降魔能力的項鍊，在神秘力量驅使下走進異度空間。巧兒向她發出求救訊號，二人接觸後觸發芷若身上魔的印記，並清楚感到巧兒被虐打的痛楚。

夢醒回現實，芷若接報到急症室，發現巧兒被虐後奄奄一息，不忍巧兒離世的她奮力拯救，並因上次未有阻止巧兒回家，認為悲劇是自己一手造成：「巧兒，你有好多嘢都未試過，未玩過，你要撐住啊！我哋一齊加油，姐姐錯失咗一次，我唔想再錯失第二次，我求下你，你比多次機會我！」

▲ 芷若清楚感到巧兒被虐打的痛楚。（《降魔的2.0》截圖）

▲ 黃智雯演繹動人。（《降魔的2.0》截圖）

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黃智雯視后級演技

黃智雯演繹動人，把內疚及難過的苦情戲發揮得恰到好處，盡曬視后級演技。而童星黃雪兒為隱瞞被爸媽虐打的真相，在急症室時為父母認錯的演技都非常感人。

黃智雯2007年起經參選港姐加入TVB，由配角做起至女主角，2018年更憑劇集《三個女人一個因》成視后大熱，雖然未成功奪獎，但已成觀眾心中的民間視后。

現時，黃智雯的兩套劇集《十八年後的終極告白》及《降魔的2.0》同時播出，定必再次成為今年觀眾心中的視后大熱。

▲ 芷若質問巧兒父母。（《降魔的2.0》截圖）

芷若重遇巧兒靈魂

下星期的《降魔的2.0》將繼續講述虐兒案，並再喚起芷若的特殊能力。

第6集劇情將講到阿Ling對巧兒被虐待之事耿耿於懷，展明的靈魂赫然出現……

▲ 芷若的特殊能力被喚醒。（《降魔的2.0》截圖）

警方對虐兒案展開調查，芷若苦思疑似巧兒報夢的玄機，藉詞參加小馬車隊之「的士探靈團」，獨自前往巧兒的屋邨居所查探。

此時，芷若眼前出現奇怪異象……芷若成功將虐兒案真相還原，小馬驚覺芷若與巧兒有心靈感應，並開始相信靈界之事。

二人再次打開心扉，也令小馬憶起重遇雙親靈魂的遭遇。巧兒父母死性不改，在保釋期間依舊吸毒。翌日，屋邨發現命案……

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